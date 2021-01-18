https://ria.ru/20210118/lavina-1593594129.html
Глава КЧР предупредил о сохраняющейся лавиноопасности в регионе
Глава КЧР предупредил о сохраняющейся лавиноопасности в регионе
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что лавиноопасность в горах региона сохраняется, поручил предпринять все меры безопасности и призвал граждан к... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T21:37
2021-01-18T21:37
2021-01-18T21:44
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход лавины на домбае
россия
домбай
рашид темрезов
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ПЯТИГОРСК, 18 янв - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что лавиноопасность в горах региона сохраняется, поручил предпринять все меры безопасности и призвал граждан к осторожности.Лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек. Участник поисковых работ сообщал, что спасены шесть человек, еще одного ищут. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. Отмечалось, что на место ЧП прибыл глава КЧР, где провел заседание оперштаба.По его словам, будет продолжена проверка всех мест частного и коллективного проживания в поселке Домбай с целью уточнения списков жильцов. Он добавил, что для граждан открыт телефон горячей линии 8-878-22-6-01-00.
https://ria.ru/20210118/lavina-1593554677.html
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домбай
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Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей
На горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии в поселке Домбай произошел сход лавины. Под завалами ищут людей.
2021-01-18T21:37
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PT0M59S
РИА Новости
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход лавины на домбае, россия, домбай, рашид темрезов