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https://ria.ru/20210118/lavina-1593594129.html
Глава КЧР предупредил о сохраняющейся лавиноопасности в регионе
Глава КЧР предупредил о сохраняющейся лавиноопасности в регионе
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что лавиноопасность в горах региона сохраняется, поручил предпринять все меры безопасности и призвал граждан к... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T21:37
2021-01-18T21:44
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход лавины на домбае
россия
домбай
рашид темрезов
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ПЯТИГОРСК, 18 янв - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что лавиноопасность в горах региона сохраняется, поручил предпринять все меры безопасности и призвал граждан к осторожности.Лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек. Участник поисковых работ сообщал, что спасены шесть человек, еще одного ищут. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. Отмечалось, что на место ЧП прибыл глава КЧР, где провел заседание оперштаба.По его словам, будет продолжена проверка всех мест частного и коллективного проживания в поселке Домбай с целью уточнения списков жильцов. Он добавил, что для граждан открыт телефон горячей линии 8-878-22-6-01-00.
https://ria.ru/20210118/lavina-1593554677.html
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Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей
На горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии в поселке Домбай произошел сход лавины. Под завалами ищут людей.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход лавины на домбае, россия, домбай, рашид темрезов

Глава КЧР предупредил о сохраняющейся лавиноопасности в регионе

21:37 18.01.2021 (обновлено: 21:44 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Прусенко / Перейти в фотобанкРатрак на месте схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара
Ратрак на месте схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Григорий Прусенко
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ПЯТИГОРСК, 18 янв - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что лавиноопасность в горах региона сохраняется, поручил предпринять все меры безопасности и призвал граждан к осторожности.
Лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек. Участник поисковых работ сообщал, что спасены шесть человек, еще одного ищут. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. Отмечалось, что на место ЧП прибыл глава КЧР, где провел заседание оперштаба.
Момент схода лавины на Домбае - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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Момент схода лавины на Домбае попал на видео

"Хочу напомнить, что в горах Карачаево-Черкесии сохраняется серьезная лавиноопасность, о чем ранее предупреждал информационный центр МЧС. В связи с этим необходимо предпринять все меры безопасности – это касается работы специальных служб и граждан, которые должны быть предельно осторожны", - написал Темрезов в Instagram.

По его словам, будет продолжена проверка всех мест частного и коллективного проживания в поселке Домбай с целью уточнения списков жильцов. Он добавил, что для граждан открыт телефон горячей линии 8-878-22-6-01-00.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сход лавины на ДомбаеРоссияДомбайРашид Темрезов
 
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