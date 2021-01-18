https://ria.ru/20210118/lavina-1593594129.html

Глава КЧР предупредил о сохраняющейся лавиноопасности в регионе

Глава КЧР предупредил о сохраняющейся лавиноопасности в регионе

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что лавиноопасность в горах региона сохраняется, поручил предпринять все меры безопасности и призвал граждан к... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T21:37

2021-01-18T21:37

2021-01-18T21:44

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход лавины на домбае

россия

домбай

рашид темрезов

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ПЯТИГОРСК, 18 янв - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что лавиноопасность в горах региона сохраняется, поручил предпринять все меры безопасности и призвал граждан к осторожности.Лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек. Участник поисковых работ сообщал, что спасены шесть человек, еще одного ищут. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. Отмечалось, что на место ЧП прибыл глава КЧР, где провел заседание оперштаба.По его словам, будет продолжена проверка всех мест частного и коллективного проживания в поселке Домбай с целью уточнения списков жильцов. Он добавил, что для граждан открыт телефон горячей линии 8-878-22-6-01-00.

https://ria.ru/20210118/lavina-1593554677.html

россия

домбай

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Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей На горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии в поселке Домбай произошел сход лавины. Под завалами ищут людей. 2021-01-18T21:37 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход лавины на домбае, россия, домбай, рашид темрезов