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Момент схода лавины на Домбае попал на видео
Момент схода лавины на Домбае попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент схода снежной лавины на горном курорте в Карачаево-Черкессии. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:56
2021-01-18T16:57
сход лавины на домбае
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
происшествия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео момент схода снежной лавины на горном курорте в Карачаево-Черкессии.На кадрах видно, как люди убегают от надвигающегося снега. Через несколько секунд видимость резко ухудшается.Сегодня днем на Домбае сошла лавина: она накрыла два пункта проката снаряжения, повреждено кафе. Как заявляли в МЧС, под снегом могли находиться от четырех до 12 человек. Шесть туристов спаслись, поиски остальных продолжаются. В спасательной операции участвуют более 170 человек, также используют кинологические расчеты. Накануне сообщалось, что в период с 17 по 19 января сохраняется лавинная опасность. Руководитель Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев рассказал РИА Новости, что снежная масса могла сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, принудительно спущенной в другом очаге.
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Момент схода лавины на Домбае
Момент схода лавины на Домбае
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сход лавины на домбае, россия, карачаево-черкесская республика (кчр), происшествия

Момент схода лавины на Домбае попал на видео

16:56 18.01.2021 (обновлено: 16:57 18.01.2021)
 
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео момент схода снежной лавины на горном курорте в Карачаево-Черкессии.
На кадрах видно, как люди убегают от надвигающегося снега. Через несколько секунд видимость резко ухудшается.
Сегодня днем на Домбае сошла лавина: она накрыла два пункта проката снаряжения, повреждено кафе. Как заявляли в МЧС, под снегом могли находиться от четырех до 12 человек. Шесть туристов спаслись, поиски остальных продолжаются. В спасательной операции участвуют более 170 человек, также используют кинологические расчеты.
Накануне сообщалось, что в период с 17 по 19 января сохраняется лавинная опасность. Руководитель Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев рассказал РИА Новости, что снежная масса могла сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, принудительно спущенной в другом очаге.
Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 15:51
Появилось видео с места схода лавины на Домбае
 
Сход лавины на ДомбаеРоссияКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Происшествия
 
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