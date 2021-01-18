https://ria.ru/20210118/lavina-1593554677.html

Момент схода лавины на Домбае попал на видео

Момент схода лавины на Домбае попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент схода снежной лавины на горном курорте в Карачаево-Черкессии. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:56

2021-01-18T16:56

2021-01-18T16:57

сход лавины на домбае

россия

карачаево-черкесская республика (кчр)

происшествия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео момент схода снежной лавины на горном курорте в Карачаево-Черкессии.На кадрах видно, как люди убегают от надвигающегося снега. Через несколько секунд видимость резко ухудшается.Сегодня днем на Домбае сошла лавина: она накрыла два пункта проката снаряжения, повреждено кафе. Как заявляли в МЧС, под снегом могли находиться от четырех до 12 человек. Шесть туристов спаслись, поиски остальных продолжаются. В спасательной операции участвуют более 170 человек, также используют кинологические расчеты. Накануне сообщалось, что в период с 17 по 19 января сохраняется лавинная опасность. Руководитель Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев рассказал РИА Новости, что снежная масса могла сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, принудительно спущенной в другом очаге.

https://ria.ru/20210118/video-1593540236.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины на домбае, россия, карачаево-черкесская республика (кчр), происшествия