https://ria.ru/20210118/kuzbass-1593514981.html
В Кузбассе появятся новые туристические маршруты и необычные уличные кафе
В Кузбассе появятся новые туристические маршруты и необычные уличные кафе
Новые экскурсионные маршруты и тематические уличные кафе откроют в Кузбассе к его 300-летнему юбилею, который состоится 6 июля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:49
2021-01-18T14:49
2021-01-18T14:49
куда поехать
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отдых
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сергей цивилев
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новости - туризм
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КЕМЕРОВО, 18 янв — РИА Новости. Новые экскурсионные маршруты и тематические уличные кафе откроют в Кузбассе к его 300-летнему юбилею, который состоится 6 июля, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.Такие решения были приняты на встрече губернатора Сергея Цивилева с членами Ассоциации рестораторов и отельеров "Гильдия гостеприимства Кузбасса" и представителями экскурсионного бизнеса."Рестораторы предложили открыть в городах летние кафе в единой "юбилейной" концепции. Они будут работать в формате ярмарок выходного дня с уличной едой. В меню намерены включить традиционные сибирские угощения", — говорится в сообщении.Отмечается, что Гильдия гостеприимства Кузбасса возьмет под особый контроль качество блюд и цен на ярмарках, а через месяц совместно с минпромторгом региона подготовит технические документы на открытие заведений, разработает их дизайн и меню.Также к юбилейному году были придуманы дополнительные экскурсионные маршруты, запланировано 300 восхождений на пики горных систем региона разного уровня сложности.Планируется развивать культурно-познавательный туризм с посещением религиозных объектов для изучения многоконфессиональной истории Кузбасса. Также в этом году будет продлен проект детских экскурсионных туров по региону в рамках всероссийского проекта "Дороги Победы, отмечается в сообщении."У Кузбасса огромный туристический потенциал. Поэтому важно, чтобы не только местные жители, но и многочисленные гости почувствовали, как регион изменился к лучшему. Необходимо сделать так, чтобы у отдыхающих остались только благоприятные и яркие впечатления о поездке в Кузбасс", — подчеркнул Цивилев.
https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html
https://ria.ru/20210118/oka-1593024359.html
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куда поехать, кафе, маршруты, отдых, сергей цивилев, туризм, новости - туризм, кемеровская область
КЕМЕРОВО, 18 янв — РИА Новости. Новые экскурсионные маршруты и тематические уличные кафе откроют в Кузбассе к его 300-летнему юбилею, который состоится 6 июля, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
Такие решения были приняты на встрече губернатора Сергея Цивилева с членами Ассоциации рестораторов и отельеров "Гильдия гостеприимства Кузбасса" и представителями экскурсионного бизнеса.
"Рестораторы предложили открыть в городах летние кафе в единой "юбилейной" концепции. Они будут работать в формате ярмарок выходного дня с уличной едой. В меню намерены включить традиционные сибирские угощения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Гильдия гостеприимства Кузбасса возьмет под особый контроль качество блюд и цен на ярмарках, а через месяц совместно с минпромторгом региона подготовит технические документы на открытие заведений, разработает их дизайн и меню.
Также к юбилейному году были придуманы дополнительные экскурсионные маршруты, запланировано 300 восхождений на пики горных систем региона разного уровня сложности.
Планируется развивать культурно-познавательный туризм с посещением религиозных объектов для изучения многоконфессиональной истории Кузбасса. Также в этом году будет продлен проект детских экскурсионных туров по региону в рамках всероссийского проекта "Дороги Победы, отмечается в сообщении.
"У Кузбасса огромный туристический потенциал. Поэтому важно, чтобы не только местные жители, но и многочисленные гости почувствовали, как регион изменился к лучшему. Необходимо сделать так, чтобы у отдыхающих остались только благоприятные и яркие впечатления о поездке в Кузбасс", — подчеркнул Цивилев.