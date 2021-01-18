Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210118/kuzbass-1593514981.html
В Кузбассе появятся новые туристические маршруты и необычные уличные кафе
В Кузбассе появятся новые туристические маршруты и необычные уличные кафе
Новые экскурсионные маршруты и тематические уличные кафе откроют в Кузбассе к его 300-летнему юбилею, который состоится 6 июля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:49
2021-01-18T14:49
куда поехать
кафе
маршруты
отдых
туризм
сергей цивилев
туризм
новости - туризм
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150935/23/1509352336_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_427922ddbda4726a3673ec74f5ac85a7.jpg
КЕМЕРОВО, 18 янв — РИА Новости. Новые экскурсионные маршруты и тематические уличные кафе откроют в Кузбассе к его 300-летнему юбилею, который состоится 6 июля, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.Такие решения были приняты на встрече губернатора Сергея Цивилева с членами Ассоциации рестораторов и отельеров "Гильдия гостеприимства Кузбасса" и представителями экскурсионного бизнеса."Рестораторы предложили открыть в городах летние кафе в единой "юбилейной" концепции. Они будут работать в формате ярмарок выходного дня с уличной едой. В меню намерены включить традиционные сибирские угощения", — говорится в сообщении.Отмечается, что Гильдия гостеприимства Кузбасса возьмет под особый контроль качество блюд и цен на ярмарках, а через месяц совместно с минпромторгом региона подготовит технические документы на открытие заведений, разработает их дизайн и меню.Также к юбилейному году были придуманы дополнительные экскурсионные маршруты, запланировано 300 восхождений на пики горных систем региона разного уровня сложности.Планируется развивать культурно-познавательный туризм с посещением религиозных объектов для изучения многоконфессиональной истории Кузбасса. Также в этом году будет продлен проект детских экскурсионных туров по региону в рамках всероссийского проекта "Дороги Победы, отмечается в сообщении."У Кузбасса огромный туристический потенциал. Поэтому важно, чтобы не только местные жители, но и многочисленные гости почувствовали, как регион изменился к лучшему. Необходимо сделать так, чтобы у отдыхающих остались только благоприятные и яркие впечатления о поездке в Кузбасс", — подчеркнул Цивилев.
https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html
https://ria.ru/20210118/oka-1593024359.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150935/23/1509352336_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1e6d8b443353f949e9cc8151d18d3b8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда поехать, кафе, маршруты, отдых, сергей цивилев, туризм, новости - туризм, кемеровская область

В Кузбассе появятся новые туристические маршруты и необычные уличные кафе

14:49 18.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтдыхающие у подножия горы Зеленая на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области
Отдыхающие у подножия горы Зеленая на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 18 янв — РИА Новости. Новые экскурсионные маршруты и тематические уличные кафе откроют в Кузбассе к его 300-летнему юбилею, который состоится 6 июля, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
Такие решения были приняты на встрече губернатора Сергея Цивилева с членами Ассоциации рестораторов и отельеров "Гильдия гостеприимства Кузбасса" и представителями экскурсионного бизнеса.
"Рестораторы предложили открыть в городах летние кафе в единой "юбилейной" концепции. Они будут работать в формате ярмарок выходного дня с уличной едой. В меню намерены включить традиционные сибирские угощения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Гильдия гостеприимства Кузбасса возьмет под особый контроль качество блюд и цен на ярмарках, а через месяц совместно с минпромторгом региона подготовит технические документы на открытие заведений, разработает их дизайн и меню.
Туристы на рынке уличной еды Ванфуцзин в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 08:00Туризм
Мимо не пройти! Самые известные туристические улицы мира
Также к юбилейному году были придуманы дополнительные экскурсионные маршруты, запланировано 300 восхождений на пики горных систем региона разного уровня сложности.
Планируется развивать культурно-познавательный туризм с посещением религиозных объектов для изучения многоконфессиональной истории Кузбасса. Также в этом году будет продлен проект детских экскурсионных туров по региону в рамках всероссийского проекта "Дороги Победы, отмечается в сообщении.
"У Кузбасса огромный туристический потенциал. Поэтому важно, чтобы не только местные жители, но и многочисленные гости почувствовали, как регион изменился к лучшему. Необходимо сделать так, чтобы у отдыхающих остались только благоприятные и яркие впечатления о поездке в Кузбасс", — подчеркнул Цивилев.
Река Ока в районе деревни Дубровка в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 08:00Туризм
Русская Тоскана. Когда лучше отправиться в путешествие по Оке
 
Туризмкуда поехатьКафемаршрутыОтдыхСергей ЦивилевТуризмНовости - ТуризмКемеровская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
04:14Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
04:10Названы наиболее раздражающие формы общения в интернете
03:52Посол Италии в Москве привился российской вакциной "Спутник V"
03:36В Бельгии три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем
Лента новостейМолния