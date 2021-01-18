https://ria.ru/20210118/kuzbass-1593514981.html

В Кузбассе появятся новые туристические маршруты и необычные уличные кафе

В Кузбассе появятся новые туристические маршруты и необычные уличные кафе

Новые экскурсионные маршруты и тематические уличные кафе откроют в Кузбассе к его 300-летнему юбилею, который состоится 6 июля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:49

2021-01-18T14:49

2021-01-18T14:49

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КЕМЕРОВО, 18 янв — РИА Новости. Новые экскурсионные маршруты и тематические уличные кафе откроют в Кузбассе к его 300-летнему юбилею, который состоится 6 июля, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.Такие решения были приняты на встрече губернатора Сергея Цивилева с членами Ассоциации рестораторов и отельеров "Гильдия гостеприимства Кузбасса" и представителями экскурсионного бизнеса."Рестораторы предложили открыть в городах летние кафе в единой "юбилейной" концепции. Они будут работать в формате ярмарок выходного дня с уличной едой. В меню намерены включить традиционные сибирские угощения", — говорится в сообщении.Отмечается, что Гильдия гостеприимства Кузбасса возьмет под особый контроль качество блюд и цен на ярмарках, а через месяц совместно с минпромторгом региона подготовит технические документы на открытие заведений, разработает их дизайн и меню.Также к юбилейному году были придуманы дополнительные экскурсионные маршруты, запланировано 300 восхождений на пики горных систем региона разного уровня сложности.Планируется развивать культурно-познавательный туризм с посещением религиозных объектов для изучения многоконфессиональной истории Кузбасса. Также в этом году будет продлен проект детских экскурсионных туров по региону в рамках всероссийского проекта "Дороги Победы, отмечается в сообщении."У Кузбасса огромный туристический потенциал. Поэтому важно, чтобы не только местные жители, но и многочисленные гости почувствовали, как регион изменился к лучшему. Необходимо сделать так, чтобы у отдыхающих остались только благоприятные и яркие впечатления о поездке в Кузбасс", — подчеркнул Цивилев.

https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

https://ria.ru/20210118/oka-1593024359.html

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куда поехать, кафе, маршруты, отдых, сергей цивилев, туризм, новости - туризм, кемеровская область