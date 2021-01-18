https://ria.ru/20210118/kurs-1593498900.html

Официальный курс евро на вторник вырос на 7,6 копейки

Официальный курс евро на вторник вырос на 7,6 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 7,58 копейки - до 89,3304 рубля, курс доллара - на 42,82 копейки, до 73,9735 рубля,... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:05

2021-01-18T13:05

2021-01-18T13:05

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591236877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b821daae93a070d26d08704161e81520.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 7,58 копейки - до 89,3304 рубля, курс доллара - на 42,82 копейки, до 73,9735 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 26,96 копейки, составив 80,8841 рубля.

https://ria.ru/20210118/senator-1593489425.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика