https://ria.ru/20210118/kurs-1593498900.html
Официальный курс евро на вторник вырос на 7,6 копейки
Официальный курс евро на вторник вырос на 7,6 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 7,58 копейки - до 89,3304 рубля, курс доллара - на 42,82 копейки, до 73,9735 рубля,... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:05
2021-01-18T13:05
2021-01-18T13:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591236877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b821daae93a070d26d08704161e81520.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 7,58 копейки - до 89,3304 рубля, курс доллара - на 42,82 копейки, до 73,9735 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 26,96 копейки, составив 80,8841 рубля.
https://ria.ru/20210118/senator-1593489425.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591236877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e319890a70d2503b9d86f84b9031b588.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика