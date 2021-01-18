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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210118/kupaniya-1593494997.html
Иерарх в Коми призвал переболевших COVID верующих воздержаться от купаний
Иерарх в Коми призвал переболевших COVID верующих воздержаться от купаний
Глава Сыктывкарской епархии, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим (Волочков) призвал верующих, которые переболели коронавирусом, воздержаться от... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:52
2021-01-18T12:52
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
крещенские купания
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Глава Сыктывкарской епархии, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим (Волочков) призвал верующих, которые переболели коронавирусом, воздержаться от крещенских купаний.День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников, и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях."Внимательными к своему здоровью должны быть те, кто перенес новую коронавирусную инфекцию. В этом году вам желательно заменить погружение в купель обливанием крещенской водой в домашних условиях", - говорится в обращении архиепископа Питирима, опубликованном на сайте епархии.Священнослужитель добавил также, что при визите в храм за крещенской водой необходимо использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Верующим пожилого возраста, а также прихожанам с хроническими заболеваниями желательно не посещать массовые мероприятия по случаю Крещения Господня, считает архиепископ Питирим."Соблюдая меры безопасности, рекомендации Роспотребнадзора и указ главы республики Коми (об ограничениях по COVID-19 – ред.), мы сможем вместе радостно встретить предстоящий праздник Крещения Господня", - отметил глава Сыктывкарской епархии.Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщал РИА Новости, что риск заражения коронавирусом непосредственно во время крещенских купаний минимальный, так как на морозе вирус передается реже, а выброс адреналина во время погружения в холодную воду не даст возможности вирусу проникнуть в организм.
https://ria.ru/20210116/kreschenie-1593342290.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210116/kupanie-1593330419.html
https://ria.ru/20210114/kreschenie-1593050191.html
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новости - религия и мировоззрение, крещенские купания

Иерарх в Коми призвал переболевших COVID верующих воздержаться от купаний

12:52 18.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовОборудованный заход в воду
Оборудованный заход в воду - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Глава Сыктывкарской епархии, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим (Волочков) призвал верующих, которые переболели коронавирусом, воздержаться от крещенских купаний.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников, и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
Крещенская иордань у стен Ферапонтова Белозерского Богородице-Рождественского монастыря в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 17:46Религия и мировоззрение
В РПЦ рекомендовали не окунаться в прорубь на Крещение из-за коронавируса
"Внимательными к своему здоровью должны быть те, кто перенес новую коронавирусную инфекцию. В этом году вам желательно заменить погружение в купель обливанием крещенской водой в домашних условиях", - говорится в обращении архиепископа Питирима, опубликованном на сайте епархии.
Священнослужитель добавил также, что при визите в храм за крещенской водой необходимо использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Верующим пожилого возраста, а также прихожанам с хроническими заболеваниями желательно не посещать массовые мероприятия по случаю Крещения Господня, считает архиепископ Питирим.
Подготовка крещенских купелей в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 15:27
В РПЦ рекомендовали воздержаться от крещенских купаний в этом году
"Соблюдая меры безопасности, рекомендации Роспотребнадзора и указ главы республики Коми (об ограничениях по COVID-19 – ред.), мы сможем вместе радостно встретить предстоящий праздник Крещения Господня", - отметил глава Сыктывкарской епархии.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщал РИА Новости, что риск заражения коронавирусом непосредственно во время крещенских купаний минимальный, так как на морозе вирус передается реже, а выброс адреналина во время погружения в холодную воду не даст возможности вирусу проникнуть в организм.
Девушка во время крещенских купаний в Строгинской пойме в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 16:40Религия и мировоззрение
В РПЦ рассказали о раздаче святой воды и купаниях в Москве на Крещение
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКрещенские купания
 
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