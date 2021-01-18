https://ria.ru/20210118/kupaniya-1593494997.html

Иерарх в Коми призвал переболевших COVID верующих воздержаться от купаний

Иерарх в Коми призвал переболевших COVID верующих воздержаться от купаний

Глава Сыктывкарской епархии, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим (Волочков) призвал верующих, которые переболели коронавирусом, воздержаться от... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:52

2021-01-18T12:52

2021-01-18T12:52

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

крещенские купания

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Глава Сыктывкарской епархии, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим (Волочков) призвал верующих, которые переболели коронавирусом, воздержаться от крещенских купаний.День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников, и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях."Внимательными к своему здоровью должны быть те, кто перенес новую коронавирусную инфекцию. В этом году вам желательно заменить погружение в купель обливанием крещенской водой в домашних условиях", - говорится в обращении архиепископа Питирима, опубликованном на сайте епархии.Священнослужитель добавил также, что при визите в храм за крещенской водой необходимо использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Верующим пожилого возраста, а также прихожанам с хроническими заболеваниями желательно не посещать массовые мероприятия по случаю Крещения Господня, считает архиепископ Питирим."Соблюдая меры безопасности, рекомендации Роспотребнадзора и указ главы республики Коми (об ограничениях по COVID-19 – ред.), мы сможем вместе радостно встретить предстоящий праздник Крещения Господня", - отметил глава Сыктывкарской епархии.Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщал РИА Новости, что риск заражения коронавирусом непосредственно во время крещенских купаний минимальный, так как на морозе вирус передается реже, а выброс адреналина во время погружения в холодную воду не даст возможности вирусу проникнуть в организм.

https://ria.ru/20210116/kreschenie-1593342290.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210116/kupanie-1593330419.html

https://ria.ru/20210114/kreschenie-1593050191.html

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новости - религия и мировоззрение, крещенские купания