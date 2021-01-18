https://ria.ru/20210118/krov-1593446600.html

Врач назвал болезни, на которые указывает низкий уровень железа

Врач назвал болезни, на которые указывает низкий уровень железа

Врач-гематолог Сергей Захаров в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" назвал причины низкого уровня железа в организме человека. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T07:38

2021-01-18T07:38

2021-01-18T07:38

здоровье

общество

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Врач-гематолог Сергей Захаров в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" назвал причины низкого уровня железа в организме человека.Как отметил медик, подобная проблема со здоровьем может возникнуть из-за систематической кровопотери.По словам врача, к проблемам с уровнем железа может привести также хронический геморрой, гастрит со сниженной кислотностью, так как железо не будет усваиваться в организме.Помимо этого, причиной железодефицита становятся длительные диеты и вегетарианство, а также онкологические заболевания.

https://ria.ru/20210118/imbir-1593437185.html

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2021

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