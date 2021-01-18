Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210118/krov-1593446600.html
Врач назвал болезни, на которые указывает низкий уровень железа
Врач назвал болезни, на которые указывает низкий уровень железа
Врач-гематолог Сергей Захаров в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" назвал причины низкого уровня железа в организме человека. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T07:38
2021-01-18T07:38
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150706/55/1507065558_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_3601bd341ff49604d6289f9c62947c36.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Врач-гематолог Сергей Захаров в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" назвал причины низкого уровня железа в организме человека.Как отметил медик, подобная проблема со здоровьем может возникнуть из-за систематической кровопотери.По словам врача, к проблемам с уровнем железа может привести также хронический геморрой, гастрит со сниженной кислотностью, так как железо не будет усваиваться в организме.Помимо этого, причиной железодефицита становятся длительные диеты и вегетарианство, а также онкологические заболевания.
https://ria.ru/20210118/imbir-1593437185.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150706/55/1507065558_135:0:2266:1598_1920x0_80_0_0_44dcdb33a455ed3ea070bed52b6c7641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество

Врач назвал болезни, на которые указывает низкий уровень железа

07:38 18.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПереливание крови
Переливание крови - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Врач-гематолог Сергей Захаров в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" назвал причины низкого уровня железа в организме человека.
Как отметил медик, подобная проблема со здоровьем может возникнуть из-за систематической кровопотери.

"У человека, например, есть какое-то хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта. Гастрит, который привел к эрозии в желудке. Любая эрозия — это, скорее всего, кровопотеря. Даже если человек теряет по одной капле в день через эту эрозию, (она. —Прим. ред.) приведет со временем к железодефициту", — сказал Захаров.

По словам врача, к проблемам с уровнем железа может привести также хронический геморрой, гастрит со сниженной кислотностью, так как железо не будет усваиваться в организме.
Помимо этого, причиной железодефицита становятся длительные диеты и вегетарианство, а также онкологические заболевания.
Имбирь - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 04:13
Врач рассказала, когда имбирь работает во вред
 
ЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
04:14Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
04:10Названы наиболее раздражающие формы общения в интернете
03:52Посол Италии в Москве привился российской вакциной "Спутник V"
03:36В Бельгии три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем
Лента новостейМолния