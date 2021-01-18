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Глава МИД Чехии заразился коронавирусом
Глава МИД Чехии заразился коронавирусом
Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заразился коронавирусом, это подтвердило двойное тестирование, которое он прошел в воскресенье и понедельник, информирует его... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T20:13
2021-01-18T20:13
2021-01-18T20:13
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томаш петршичек
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ПРАГА, 18 янв – РИА Новости. Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заразился коронавирусом, это подтвердило двойное тестирование, которое он прошел в воскресенье и понедельник, информирует его пресс-служба."В воскресенье я был на антигенном тестировании, которое показало позитивный результат, сегодня то же самое было на ПЦР-тестировании. Я чувствую себя неважно, усталым, но пока …нет более серьезных признаков. Рабочую программу я отменил, за исключением некоторых видеоконференций (например, заседание правительства), что будет в ближайшие дни, зависит от моего самочувствия. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких. Всем желаю крепкого здоровья", - передала пресс-служба МИД слова своего министра.Ранее переболели коронавирусом три чешских министра – главы МВД, минрегионразвития и минсельхоза.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, томаш петршичек, коронавирусы, здоровье - общество, мид чехии, чехия, в мире