https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593571694.html

ВОЗ заявила об угрозе 100 тысяч смертей в неделю от коронавируса

ВОЗ заявила об угрозе 100 тысяч смертей в неделю от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможной гибели от коронавируса ста тысяч человек еженедельно, пишет агентство Рейтер. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T18:25

2021-01-18T18:25

2021-01-18T19:15

распространение коронавируса

майкл райан (воз)

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

воз

южная америка

европа

северная америка

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможной гибели от коронавируса ста тысяч человек еженедельно, пишет агентство Рейтер."В настоящее время эпидемиологическая ситуация развивается динамично и неравномерно, в будущем она вполне может осложниться", — заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.Как отмечается, сейчас более 47 процентов смертей приходится на Северную и Южную Америку, и в перспективе, согласно прогнозам, показатель может вырасти. В Европе, согласно ожиданием организации, ситуация наоборот стабилизируется, однако смертность останется на высоком уровне.По последним данным ВОЗ, число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 94 миллиона. Умерли за все время более двух миллионов человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/who-1593519432.html

южная америка

европа

северная америка

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майкл райан (воз), коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, южная америка, европа, северная америка, сша, в мире