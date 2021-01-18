https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593571694.html
ВОЗ заявила об угрозе 100 тысяч смертей в неделю от коронавируса
ВОЗ заявила об угрозе 100 тысяч смертей в неделю от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможной гибели от коронавируса ста тысяч человек еженедельно, пишет агентство Рейтер. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T18:25
2021-01-18T18:25
2021-01-18T19:15
распространение коронавируса
майкл райан (воз)
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
южная америка
европа
северная америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581168366_0:248:3164:2028_1920x0_80_0_0_b7fbc32429dff5a095d3fb40f104fb8e.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможной гибели от коронавируса ста тысяч человек еженедельно, пишет агентство Рейтер."В настоящее время эпидемиологическая ситуация развивается динамично и неравномерно, в будущем она вполне может осложниться", — заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.Как отмечается, сейчас более 47 процентов смертей приходится на Северную и Южную Америку, и в перспективе, согласно прогнозам, показатель может вырасти. В Европе, согласно ожиданием организации, ситуация наоборот стабилизируется, однако смертность останется на высоком уровне.По последним данным ВОЗ, число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 94 миллиона. Умерли за все время более двух миллионов человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/who-1593519432.html
южная америка
европа
северная америка
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581168366_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_ddc58fd2490a0617dc11c277a03b8719.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майкл райан (воз), коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, южная америка, европа, северная америка, сша, в мире