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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593571694.html
ВОЗ заявила об угрозе 100 тысяч смертей в неделю от коронавируса
ВОЗ заявила об угрозе 100 тысяч смертей в неделю от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможной гибели от коронавируса ста тысяч человек еженедельно, пишет агентство Рейтер. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T18:25
2021-01-18T19:15
распространение коронавируса
майкл райан (воз)
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
южная америка
европа
северная америка
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможной гибели от коронавируса ста тысяч человек еженедельно, пишет агентство Рейтер."В настоящее время эпидемиологическая ситуация развивается динамично и неравномерно, в будущем она вполне может осложниться", — заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.Как отмечается, сейчас более 47 процентов смертей приходится на Северную и Южную Америку, и в перспективе, согласно прогнозам, показатель может вырасти. В Европе, согласно ожиданием организации, ситуация наоборот стабилизируется, однако смертность останется на высоком уровне.По последним данным ВОЗ, число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 94 миллиона. Умерли за все время более двух миллионов человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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майкл райан (воз), коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, южная америка, европа, северная америка, сша, в мире

ВОЗ заявила об угрозе 100 тысяч смертей в неделю от коронавируса

18:25 18.01.2021 (обновлено: 19:15 18.01.2021)
 
© AP Photo / Hannah McKayМедики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / Hannah McKay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможной гибели от коронавируса ста тысяч человек еженедельно, пишет агентство Рейтер.
"В настоящее время эпидемиологическая ситуация развивается динамично и неравномерно, в будущем она вполне может осложниться", — заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Медицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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ВОЗ предупредила о моральной катастрофе из-за пандемии
Как отмечается, сейчас более 47 процентов смертей приходится на Северную и Южную Америку, и в перспективе, согласно прогнозам, показатель может вырасти.
В Европе, согласно ожиданием организации, ситуация наоборот стабилизируется, однако смертность останется на высоком уровне.
По последним данным ВОЗ, число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 94 миллиона. Умерли за все время более двух миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаМайкл Райан (ВОЗ)Коронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЮжная АмерикаЕвропаСеверная АмерикаСШАВ мире
 
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