https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593528298.html

Попова назвала условие полного контроля над ситуацией с COVID-19

Попова назвала условие полного контроля над ситуацией с COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, сколько граждан России необходимо привить от коронавируса, чтобы эпидемиологическая ситуация оказалась под полным РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:59

2021-01-18T14:59

2021-01-18T15:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, сколько граждан России необходимо привить от коронавируса, чтобы эпидемиологическая ситуация оказалась под полным контролем. По ее словам, речь идет о 60 процентах населения старше 18 лет, за исключением уже переболевших COVID-19. По ее словам, исследования показывают, что в среднем иммунитет к коронавирусу имеют не менее 25 процентов от совокупного населения регионов, где они проводятся. Сейчас больше всего людей с иммунитетом среди медиков, работников образования, торговли и транспорта, добавила она.В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинация в России бесплатная и добровольная, прививки будут делать за счет федерального и региональных бюджетов.До начала марта граждан будут вакцинировать преимущественно препаратом "Спутник V", затем добавится "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", и в начале апреля начнется применение "Ковивака" центра Чумакова, если препарат успешно пройдет регистрацию в феврале, добавила она.Голикова отметила, что перед прививкой гражданин подписывает добровольное информированное согласие, вакцину вводят только тем, у кого нет медицинских противопоказаний.По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на портале госуслуг и через мобильное приложение уже началась запись на вакцинацию в тестовом режиме. "С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию. Записаться может любой гражданин — даже если вы ни разу не были на портале, вы легко сможете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома", — добавил он. Сейчас специалисты занимаются отладкой взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом госуслуг.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593525853.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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