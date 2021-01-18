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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593528298.html
Попова назвала условие полного контроля над ситуацией с COVID-19
Попова назвала условие полного контроля над ситуацией с COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, сколько граждан России необходимо привить от коронавируса, чтобы эпидемиологическая ситуация оказалась под полным РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:59
2021-01-18T15:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, сколько граждан России необходимо привить от коронавируса, чтобы эпидемиологическая ситуация оказалась под полным контролем. По ее словам, речь идет о 60 процентах населения старше 18 лет, за исключением уже переболевших COVID-19. По ее словам, исследования показывают, что в среднем иммунитет к коронавирусу имеют не менее 25 процентов от совокупного населения регионов, где они проводятся. Сейчас больше всего людей с иммунитетом среди медиков, работников образования, торговли и транспорта, добавила она.В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинация в России бесплатная и добровольная, прививки будут делать за счет федерального и региональных бюджетов.До начала марта граждан будут вакцинировать преимущественно препаратом "Спутник V", затем добавится "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", и в начале апреля начнется применение "Ковивака" центра Чумакова, если препарат успешно пройдет регистрацию в феврале, добавила она.Голикова отметила, что перед прививкой гражданин подписывает добровольное информированное согласие, вакцину вводят только тем, у кого нет медицинских противопоказаний.По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на портале госуслуг и через мобильное приложение уже началась запись на вакцинацию в тестовом режиме. "С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию. Записаться может любой гражданин — даже если вы ни разу не были на портале, вы легко сможете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома", — добавил он. Сейчас специалисты занимаются отладкой взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом госуслуг.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова назвала условие полного контроля над ситуацией с COVID-19

14:59 18.01.2021 (обновлено: 15:42 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, сколько граждан России необходимо привить от коронавируса, чтобы эпидемиологическая ситуация оказалась под полным контролем.
По ее словам, речь идет о 60 процентах населения старше 18 лет, за исключением уже переболевших COVID-19.
"Полный контроль над эпидситуацией в стране может быть обусловлен только высокой иммунизацией населения, высокой иммунной прослойкой", — подчеркнула Попова на брифинге о начале массовой вакцинации в России.
По ее словам, исследования показывают, что в среднем иммунитет к коронавирусу имеют не менее 25 процентов от совокупного населения регионов, где они проводятся. Сейчас больше всего людей с иммунитетом среди медиков, работников образования, торговли и транспорта, добавила она.
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В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинация в России бесплатная и добровольная, прививки будут делать за счет федерального и региональных бюджетов.
До начала марта граждан будут вакцинировать преимущественно препаратом "Спутник V", затем добавится "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", и в начале апреля начнется применение "Ковивака" центра Чумакова, если препарат успешно пройдет регистрацию в феврале, добавила она.
"Контроль качества зарегистрированных в стране вакцин, а также данные пострегистрационных клинических исследований позволяют сделать вывод о высокой эффективности и безопасности российских препаратов".
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Татьяна Голикова
заместитель председателя правительства России
Голикова отметила, что перед прививкой гражданин подписывает добровольное информированное согласие, вакцину вводят только тем, у кого нет медицинских противопоказаний.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на портале госуслуг и через мобильное приложение уже началась запись на вакцинацию в тестовом режиме.
"С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию. Записаться может любой гражданин — даже если вы ни разу не были на портале, вы легко сможете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома", — добавил он.
Сейчас специалисты занимаются отладкой взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом госуслуг.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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