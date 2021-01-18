https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593526739.html

В США выявили 174,5 тысячи новых случаев COVID-19

В США выявили 174,5 тысячи новых случаев COVID-19

Количество новых случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 174,5 тысячи, было зафиксировано 1,7 тысячи смертей, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:58

2021-01-18T14:58

2021-01-18T14:58

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Количество новых случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 174,5 тысячи, было зафиксировано 1,7 тысячи смертей, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали 174 513 новых случаев заражения коронавирусом и 1723 летальных исходов.Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности в США коронавирусом заразились более 23,9 миллиона человек, скончались более 397,6 тысячи пациентов с диагностированным COVID-19.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/volodin-1593097939.html

сша

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2021

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коронавирус covid-19, сша, в мире