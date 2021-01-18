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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593526739.html
В США выявили 174,5 тысячи новых случаев COVID-19
В США выявили 174,5 тысячи новых случаев COVID-19
Количество новых случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 174,5 тысячи, было зафиксировано 1,7 тысячи смертей, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:58
2021-01-18T14:58
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Количество новых случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 174,5 тысячи, было зафиксировано 1,7 тысячи смертей, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали 174 513 новых случаев заражения коронавирусом и 1723 летальных исходов.Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности в США коронавирусом заразились более 23,9 миллиона человек, скончались более 397,6 тысячи пациентов с диагностированным COVID-19.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили 174,5 тысячи новых случаев COVID-19

14:58 18.01.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкСотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке
Сотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Количество новых случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 174,5 тысячи, было зафиксировано 1,7 тысячи смертей, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, в США за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали 174 513 новых случаев заражения коронавирусом и 1723 летальных исходов.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности в США коронавирусом заразились более 23,9 миллиона человек, скончались более 397,6 тысячи пациентов с диагностированным COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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