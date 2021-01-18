https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593473802.html
В Москве за сутки госпитализировали 1042 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1042 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировано 1 042 человека с COVID, сообщает пресс-служба столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:25
2021-01-18T11:25
2021-01-18T11:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1 042 человека с COVID, сообщает пресс-служба столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончалось 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593473643.html
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коронавирус в россии, москва