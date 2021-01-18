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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593473802.html
В Москве за сутки госпитализировали 1042 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1042 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировано 1 042 человека с COVID, сообщает пресс-служба столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:25
2021-01-18T11:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1 042 человека с COVID, сообщает пресс-служба столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончалось 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва

В Москве за сутки госпитализировали 1042 человека с COVID-19

11:25 18.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1 042 человека с COVID, сообщает пресс-служба столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели ещё 4 009 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. В Москве за сутки выявлено 3 679 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1 042 человека", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в столице скончалось 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМосква
 
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