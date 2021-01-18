https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593473802.html

В Москве за сутки госпитализировали 1042 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1042 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировано 1 042 человека с COVID, сообщает пресс-служба столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:25

2021-01-18T11:25

2021-01-18T11:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1 042 человека с COVID, сообщает пресс-служба столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончалось 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593473643.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва