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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593471648.html
Инфекционист оценил влияние морозов на коронавирус
Инфекционист оценил влияние морозов на коронавирус
Морозы в пределах минус 20 градусов не оказывают губительного влияния на коронавирус, однако сказываются на специфике эпидпроцесса, поскольку люди проводят... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:17
2021-01-18T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр синенков
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Морозы в пределах минус 20 градусов не оказывают губительного влияния на коронавирус, однако сказываются на специфике эпидпроцесса, поскольку люди проводят больше времени в закрытых помещениях, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в понедельник температура воздуха в столице опустится до минус 19 градусов, москвичей ожидает облачная погода без осадков."Ситуация двоякая. На сам вирус это практически никак не оказывает влияние, потому что температура до минус 20 губительно на вирус не влияет", - рассказал Вознесенский.Тем не менее, по словам специалиста, морозы сказываются на распространении инфекции с точки зрения эпидемиологии."Два противоположных момента. Первое - люди чаще собираются в замкнутых помещениях, вследствие чего контакт между ними более долгий и осуществляется на более близком расстоянии. Второй момент - все-таки при таких морозах больше у нас изолированность внутри семейных коллективов. Меньше люди выходят куда-либо и пересекаются друг с другом", - отметил Вознесенский.Больше шансов на "победу", по мнению эксперта, у первой тенденции, поскольку значительная часть горожан уже вышли и на работу, и в школу."Дистанцирование и средства самоизоляции – forever. И, естественно, вакцинация", - добавил Вознесенский.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр синенков, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Инфекционист оценил влияние морозов на коронавирус

11:17 18.01.2021
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Морозы в пределах минус 20 градусов не оказывают губительного влияния на коронавирус, однако сказываются на специфике эпидпроцесса, поскольку люди проводят больше времени в закрытых помещениях, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в понедельник температура воздуха в столице опустится до минус 19 градусов, москвичей ожидает облачная погода без осадков.
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"Ситуация двоякая. На сам вирус это практически никак не оказывает влияние, потому что температура до минус 20 губительно на вирус не влияет", - рассказал Вознесенский.
Тем не менее, по словам специалиста, морозы сказываются на распространении инфекции с точки зрения эпидемиологии.
"Два противоположных момента. Первое - люди чаще собираются в замкнутых помещениях, вследствие чего контакт между ними более долгий и осуществляется на более близком расстоянии. Второй момент - все-таки при таких морозах больше у нас изолированность внутри семейных коллективов. Меньше люди выходят куда-либо и пересекаются друг с другом", - отметил Вознесенский.
Больше шансов на "победу", по мнению эксперта, у первой тенденции, поскольку значительная часть горожан уже вышли и на работу, и в школу.
"Дистанцирование и средства самоизоляции – forever. И, естественно, вакцинация", - добавил Вознесенский.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр СиненковКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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