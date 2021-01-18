https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593471648.html

Инфекционист оценил влияние морозов на коронавирус

Инфекционист оценил влияние морозов на коронавирус

Морозы в пределах минус 20 градусов не оказывают губительного влияния на коронавирус, однако сказываются на специфике эпидпроцесса, поскольку люди проводят... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:17

2021-01-18T11:17

2021-01-18T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр синенков

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Морозы в пределах минус 20 градусов не оказывают губительного влияния на коронавирус, однако сказываются на специфике эпидпроцесса, поскольку люди проводят больше времени в закрытых помещениях, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в понедельник температура воздуха в столице опустится до минус 19 градусов, москвичей ожидает облачная погода без осадков."Ситуация двоякая. На сам вирус это практически никак не оказывает влияние, потому что температура до минус 20 губительно на вирус не влияет", - рассказал Вознесенский.Тем не менее, по словам специалиста, морозы сказываются на распространении инфекции с точки зрения эпидемиологии."Два противоположных момента. Первое - люди чаще собираются в замкнутых помещениях, вследствие чего контакт между ними более долгий и осуществляется на более близком расстоянии. Второй момент - все-таки при таких морозах больше у нас изолированность внутри семейных коллективов. Меньше люди выходят куда-либо и пересекаются друг с другом", - отметил Вознесенский.Больше шансов на "победу", по мнению эксперта, у первой тенденции, поскольку значительная часть горожан уже вышли и на работу, и в школу."Дистанцирование и средства самоизоляции – forever. И, естественно, вакцинация", - добавил Вознесенский.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201204/zabolevaniya-1587749016.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр синенков, коронавирусы, здоровье - общество, общество