https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593471073.html

Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки

Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зарегистрирован в Туве, Ненецком и Чукотском автономных округах - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:13

2021-01-18T11:13

2021-01-18T11:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотский автономный округ

ненецкий автономный округ

здоровье - общество

республика тыва

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зарегистрирован в Туве, Ненецком и Чукотском автономных округах - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0,2%, 2. Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3%", - говорится в сообщении.Темп прироста 0,4% отмечен в Москве, Магаданской области, Ингушетии, Костромской, Томской и Кемеровской областях.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

чукотский автономный округ

ненецкий автономный округ

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, ненецкий автономный округ, здоровье - общество, республика тыва, общество