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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593457156.html
В России провели более 97 миллионов тестов на COVID-19
В России провели более 97 миллионов тестов на COVID-19
Более 97 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 373 тысячи тестов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T09:52
2021-01-18T09:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 97 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 373 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 97 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 617 328 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 373 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 97 миллионов тестов на COVID-19

09:52 18.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 97 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 373 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 97 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 617 328 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 373 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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