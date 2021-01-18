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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593445095.html
Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов
Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 95 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T06:26
2021-01-18T06:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
университет джонса хопкинса
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 95 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, коронавирус выявили у 95 003 533 человек. Самое большое число случаев COVID-19 в мире выявлено в США - более 23,9 миллиона.За все время пандемии в мире скончались более двух миллионов человек, выздоровели более 52,2 миллиона заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, университет джонса хопкинса, москва, сша, в мире

Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов

06:26 18.01.2021
 
© AP Photo / Mu Yu/XinhuaМедицинские работники с контейнером с тестами на коронавирус в провинции Хэбэй
Медицинские работники с контейнером с тестами на коронавирус в провинции Хэбэй - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 95 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По последним данным университета, коронавирус выявили у 95 003 533 человек. Самое большое число случаев COVID-19 в мире выявлено в США - более 23,9 миллиона.
Сотрудница коронавирусного госпиталя, расположенного в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
02:15Распространение коронавируса
Назван фактор, повышающий риск заражения коронавирусом на 250 процентов
За все время пандемии в мире скончались более двух миллионов человек, выздоровели более 52,2 миллиона заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта 2020, 07:57Распространение коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеУниверситет Джонса ХопкинсаМоскваСШАВ мире
 
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