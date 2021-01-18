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Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов
Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 95 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T06:26
2021-01-18T06:26
2021-01-18T06:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 95 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, коронавирус выявили у 95 003 533 человек. Самое большое число случаев COVID-19 в мире выявлено в США - более 23,9 миллиона.За все время пандемии в мире скончались более двух миллионов человек, выздоровели более 52,2 миллиона заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, университет джонса хопкинса, москва, сша, в мире