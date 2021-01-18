https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593445095.html

Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов

Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 95 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T06:26

2021-01-18T06:26

2021-01-18T06:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

университет джонса хопкинса

москва

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 95 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, коронавирус выявили у 95 003 533 человек. Самое большое число случаев COVID-19 в мире выявлено в США - более 23,9 миллиона.За все время пандемии в мире скончались более двух миллионов человек, выздоровели более 52,2 миллиона заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593439555.html

москва

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, университет джонса хопкинса, москва, сша, в мире