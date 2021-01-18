https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593439555.html

Назван фактор, повышающий риск заражения коронавирусом на 250 процентов

Назван фактор, повышающий риск заражения коронавирусом на 250 процентов

Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" о... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T02:15

2021-01-18T02:15

2021-01-18T02:15

распространение коронавируса

александр калинкин

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

мгу имени м. в. ломоносова

общество

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" о повышенном риске заражения вирусными инфекциями, в том числе коронавирусом, из-за недосыпа.По его словам, недостаток сна пагубно сказывается на иммунной системе человека.Врач посоветовал для улучшения качества сна вставать и ложиться в одно и то же время, а также отказаться от будильника.Калинкин также порекомендовал использовать световые гаджеты, помогающие лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210116/epidemiya-1593335326.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр калинкин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, мгу имени м. в. ломоносова, общество