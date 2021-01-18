Назван фактор, повышающий риск заражения коронавирусом на 250 процентов
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудница коронавирусного госпиталя, расположенного в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" о повышенном риске заражения вирусными инфекциями, в том числе коронавирусом, из-за недосыпа.
По его словам, недостаток сна пагубно сказывается на иммунной системе человека.
"Сон и иммунитет — это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250 процентов. Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет", — пояснил Калинкин.
Врач посоветовал для улучшения качества сна вставать и ложиться в одно и то же время, а также отказаться от будильника.
"Мы имеем дело с нормой сна, которая составляет для большинства людей от 7 до 9 часов", — напомнил он.
Калинкин также порекомендовал использовать световые гаджеты, помогающие лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов.
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