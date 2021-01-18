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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593439555.html
Назван фактор, повышающий риск заражения коронавирусом на 250 процентов
Назван фактор, повышающий риск заражения коронавирусом на 250 процентов
Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" о... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T02:15
2021-01-18T02:15
распространение коронавируса
александр калинкин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
мгу имени м. в. ломоносова
общество
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" о повышенном риске заражения вирусными инфекциями, в том числе коронавирусом, из-за недосыпа.По его словам, недостаток сна пагубно сказывается на иммунной системе человека.Врач посоветовал для улучшения качества сна вставать и ложиться в одно и то же время, а также отказаться от будильника.Калинкин также порекомендовал использовать световые гаджеты, помогающие лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр калинкин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, мгу имени м. в. ломоносова, общество

Назван фактор, повышающий риск заражения коронавирусом на 250 процентов

02:15 18.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудница коронавирусного госпиталя, расположенного в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича
Сотрудница коронавирусного госпиталя, расположенного в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" о повышенном риске заражения вирусными инфекциями, в том числе коронавирусом, из-за недосыпа.
По его словам, недостаток сна пагубно сказывается на иммунной системе человека.
"Сон и иммунитет — это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250 процентов. Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет", — пояснил Калинкин.
Врач посоветовал для улучшения качества сна вставать и ложиться в одно и то же время, а также отказаться от будильника.
"Мы имеем дело с нормой сна, которая составляет для большинства людей от 7 до 9 часов", — напомнил он.
Калинкин также порекомендовал использовать световые гаджеты, помогающие лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаАлександр КалинкинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
 
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