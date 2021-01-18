https://ria.ru/20210118/koreya-1593502016.html

Лавров оценил ситуацию на Корейском полуострове

Лавров оценил ситуацию на Корейском полуострове

Пхеньян не предпринимает никаких действий, которые грозят эскалацией на Корейском полуострове, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:19

2021-01-18T13:19

2021-01-18T13:19

корейский полуостров

сергей лавров

южная корея

кндр (северная корея)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912685_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_17c4e798c9b3872da3692ef47b865548.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пхеньян не предпринимает никаких действий, которые грозят эскалацией на Корейском полуострове, считает глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас налицо, в последние год-полтора, сохранение трудностей, даже может быть, накопление трудностей в отношениях между США и КНДР, между Южной и Северной Кореей... Тем не менее, мы исходим из того, что стороны по-прежнему воздерживаются от каких-либо резких практических шагов в военной сфере, которые вели бы к эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова", - заявил Лавров на своей пресс-конференции.По его словам, "многие сейчас обратили внимание на военный парад по случаю очередной годовщины в КНДР". "Но в целом каких-либо действий, которые будут на практике реально создавать материальную основу для эскалации, не предпринимается", - подчеркнул министр.КНДР вечером 14 января провела военный торжественный парад по случаю окончания 8-го съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), который длился с 5 по 12 января. На параде впервые была продемонстрирована новая баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ) из серии "Пуккыксон" ("Полярная звезда") с названием "Пуккыксон-5с". Также были показаны тактические ракетные комплексы и другие вооружения, но новейшей МБР, продемонстрированной КНДР на параде в честь 75-летия партии в октябре, не было.

https://ria.ru/20210109/mir-1592384083.html

корейский полуостров

южная корея

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корейский полуостров, сергей лавров, южная корея, кндр (северная корея), в мире