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Лавров оценил ситуацию на Корейском полуострове
Лавров оценил ситуацию на Корейском полуострове
Пхеньян не предпринимает никаких действий, которые грозят эскалацией на Корейском полуострове, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:19
2021-01-18T13:19
корейский полуостров
сергей лавров
южная корея
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пхеньян не предпринимает никаких действий, которые грозят эскалацией на Корейском полуострове, считает глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас налицо, в последние год-полтора, сохранение трудностей, даже может быть, накопление трудностей в отношениях между США и КНДР, между Южной и Северной Кореей... Тем не менее, мы исходим из того, что стороны по-прежнему воздерживаются от каких-либо резких практических шагов в военной сфере, которые вели бы к эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова", - заявил Лавров на своей пресс-конференции.По его словам, "многие сейчас обратили внимание на военный парад по случаю очередной годовщины в КНДР". "Но в целом каких-либо действий, которые будут на практике реально создавать материальную основу для эскалации, не предпринимается", - подчеркнул министр.КНДР вечером 14 января провела военный торжественный парад по случаю окончания 8-го съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), который длился с 5 по 12 января. На параде впервые была продемонстрирована новая баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ) из серии "Пуккыксон" ("Полярная звезда") с названием "Пуккыксон-5с". Также были показаны тактические ракетные комплексы и другие вооружения, но новейшей МБР, продемонстрированной КНДР на параде в честь 75-летия партии в октябре, не было.
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корейский полуостров, сергей лавров, южная корея, кндр (северная корея), в мире

Лавров оценил ситуацию на Корейском полуострове

13:19 18.01.2021
 
© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / Ahn Young-joon
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пхеньян не предпринимает никаких действий, которые грозят эскалацией на Корейском полуострове, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас налицо, в последние год-полтора, сохранение трудностей, даже может быть, накопление трудностей в отношениях между США и КНДР, между Южной и Северной Кореей... Тем не менее, мы исходим из того, что стороны по-прежнему воздерживаются от каких-либо резких практических шагов в военной сфере, которые вели бы к эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова", - заявил Лавров на своей пресс-конференции.
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
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Эксперт рассказал, как достичь мира на Корейском полуострове
По его словам, "многие сейчас обратили внимание на военный парад по случаю очередной годовщины в КНДР". "Но в целом каких-либо действий, которые будут на практике реально создавать материальную основу для эскалации, не предпринимается", - подчеркнул министр.
КНДР вечером 14 января провела военный торжественный парад по случаю окончания 8-го съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), который длился с 5 по 12 января. На параде впервые была продемонстрирована новая баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ) из серии "Пуккыксон" ("Полярная звезда") с названием "Пуккыксон-5с". Также были показаны тактические ракетные комплексы и другие вооружения, но новейшей МБР, продемонстрированной КНДР на параде в честь 75-летия партии в октябре, не было.
 
Корейский полуостровСергей ЛавровЮжная КореяКНДР (Северная Корея)В мире
 
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