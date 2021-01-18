Лавров оценил ситуацию на Корейском полуострове
© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Ahn Young-joon
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пхеньян не предпринимает никаких действий, которые грозят эскалацией на Корейском полуострове, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас налицо, в последние год-полтора, сохранение трудностей, даже может быть, накопление трудностей в отношениях между США и КНДР, между Южной и Северной Кореей... Тем не менее, мы исходим из того, что стороны по-прежнему воздерживаются от каких-либо резких практических шагов в военной сфере, которые вели бы к эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова", - заявил Лавров на своей пресс-конференции.
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По его словам, "многие сейчас обратили внимание на военный парад по случаю очередной годовщины в КНДР". "Но в целом каких-либо действий, которые будут на практике реально создавать материальную основу для эскалации, не предпринимается", - подчеркнул министр.
КНДР вечером 14 января провела военный торжественный парад по случаю окончания 8-го съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), который длился с 5 по 12 января. На параде впервые была продемонстрирована новая баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ) из серии "Пуккыксон" ("Полярная звезда") с названием "Пуккыксон-5с". Также были показаны тактические ракетные комплексы и другие вооружения, но новейшей МБР, продемонстрированной КНДР на параде в честь 75-летия партии в октябре, не было.