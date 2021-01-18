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Комаровский назвал главного врага иммунной системы
Комаровский назвал главного врага иммунной системы
Врач и телеведущий Евгений Комаровский в Telegram-канале назвал "высочайшую" чистоту фактором, который серьезно препятствует укреплению нашего иммунитета. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:11
2021-01-18T16:28
евгений комаровский
здоровье
общество
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в Telegram-канале назвал "высочайшую" чистоту фактором, который серьезно препятствует укреплению нашего иммунитета. По мнению Комаровского, при современном уровне жизни наша иммунная система с самого рождения находится в среде, в которой не может нормально развиваться.Комаровский уверен, что чрезмерной чистотой вокруг себя мы сами сокращаем то количество бактерий, которое должна отражать наша иммунная система. А это, в свою очередь, по его словам, приводит к вспышкам аллергических и аутоиммунных заболеваний. Врач видит решение проблемы в разнообразном питании, в частности в потреблении продуктов, содержащих кисломолочные бактерии. Также он добавил, что крайне важно поддерживать такой образ жизни, при котором у вас непременно будет аппетит после физической активности, а каждому приему пищи будет предшествовать чувство голода.
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евгений комаровский, здоровье, общество

Комаровский назвал главного врага иммунной системы

16:11 18.01.2021 (обновлено: 16:28 18.01.2021)
 
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Sputnik / Batyrshin Timur
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в Telegram-канале назвал "высочайшую" чистоту фактором, который серьезно препятствует укреплению нашего иммунитета.
"С точки зрения эволюции мы живем в практически стерильных условиях", — объяснил он.
По мнению Комаровского, при современном уровне жизни наша иммунная система с самого рождения находится в среде, в которой не может нормально развиваться.
"Дети после рождения попадают в практически стерильную среду — все моется, кипятится, очень часто стерилизуется", — добавил он.
Комаровский уверен, что чрезмерной чистотой вокруг себя мы сами сокращаем то количество бактерий, которое должна отражать наша иммунная система. А это, в свою очередь, по его словам, приводит к вспышкам аллергических и аутоиммунных заболеваний.
Врач видит решение проблемы в разнообразном питании, в частности в потреблении продуктов, содержащих кисломолочные бактерии.
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"В кишечнике они (бактерии в молочных продуктах) формируют правильную флору. Они обеспечивают нормальное пищеварение, расщепляют всевозможные яды и токсины, поддерживают систему иммунитета, иммунную защиту в максимально эффективном состоянии", — считает Комаровский.

Также он добавил, что крайне важно поддерживать такой образ жизни, при котором у вас непременно будет аппетит после физической активности, а каждому приему пищи будет предшествовать чувство голода.
 
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