https://ria.ru/20210118/komarovskiy-1593544046.html

Комаровский назвал главного врага иммунной системы

Комаровский назвал главного врага иммунной системы

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в Telegram-канале назвал "высочайшую" чистоту фактором, который серьезно препятствует укреплению нашего иммунитета. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:11

2021-01-18T16:11

2021-01-18T16:28

евгений комаровский

здоровье

общество

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в Telegram-канале назвал "высочайшую" чистоту фактором, который серьезно препятствует укреплению нашего иммунитета. По мнению Комаровского, при современном уровне жизни наша иммунная система с самого рождения находится в среде, в которой не может нормально развиваться.Комаровский уверен, что чрезмерной чистотой вокруг себя мы сами сокращаем то количество бактерий, которое должна отражать наша иммунная система. А это, в свою очередь, по его словам, приводит к вспышкам аллергических и аутоиммунных заболеваний. Врач видит решение проблемы в разнообразном питании, в частности в потреблении продуктов, содержащих кисломолочные бактерии. Также он добавил, что крайне важно поддерживать такой образ жизни, при котором у вас непременно будет аппетит после физической активности, а каждому приему пищи будет предшествовать чувство голода.

https://ria.ru/20210115/immunitet-1593122709.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений комаровский, здоровье, общество