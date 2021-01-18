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В Челябинской области проверят жалобы жителей поселка на холод в домах
В Челябинской области проверят жалобы жителей поселка на холод в домах
Прокуратура организовала проверку по факту несоблюдения температурного режима в многоквартирных жилых домах поселка Саргазы в Челябинской области, сообщил в... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T10:40
2021-01-18T10:40
общероссийский народный фронт
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 янв – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту несоблюдения температурного режима в многоквартирных жилых домах поселка Саргазы в Челябинской области, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.По данным Общероссийского народного фронта в Челябинской области, в организацию обратились жители поселка Саргазы с жалобами на холод в жилых помещениях. Так, температура воздуха в некоторых домах по улице Мира составляла не выше 15 градусов тепла, жители укладывают детей спать в куртках. Сегодня в Саргазах минус 21.По предварительным данным, в многоквартирных домах Саргазинского сельского поселения в 2017 году проведен капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения, в результате чего качество коммунальной услуги значительно ухудшилось, уточняется в сообщении.Ситуация находится на контроле в прокуратуре области, поясняет надзорное ведомство.
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общероссийский народный фронт, челябинская область, происшествия

В Челябинской области проверят жалобы жителей поселка на холод в домах

10:40 18.01.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 янв – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту несоблюдения температурного режима в многоквартирных жилых домах поселка Саргазы в Челябинской области, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
По данным Общероссийского народного фронта в Челябинской области, в организацию обратились жители поселка Саргазы с жалобами на холод в жилых помещениях. Так, температура воздуха в некоторых домах по улице Мира составляла не выше 15 градусов тепла, жители укладывают детей спать в куртках. Сегодня в Саргазах минус 21.
"По поручению прокуратуры области прокуратурой Сосновского района организована проверка по факту несоблюдения нормативных требований к температурному режиму в жилых домах поселка Саргазы. По итогам проверки будет дана оценка действиям (бездействию) исполнителя коммунальных услуг, а также лиц, ответственных за проведение ремонтных работ в многоквартирных домах", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в многоквартирных домах Саргазинского сельского поселения в 2017 году проведен капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения, в результате чего качество коммунальной услуги значительно ухудшилось, уточняется в сообщении.
Ситуация находится на контроле в прокуратуре области, поясняет надзорное ведомство.
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