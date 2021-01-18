https://ria.ru/20210118/kholod-1593464017.html

В Челябинской области проверят жалобы жителей поселка на холод в домах

В Челябинской области проверят жалобы жителей поселка на холод в домах

Прокуратура организовала проверку по факту несоблюдения температурного режима в многоквартирных жилых домах поселка Саргазы в Челябинской области, сообщил в... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T10:40

2021-01-18T10:40

2021-01-18T10:40

общероссийский народный фронт

челябинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 18 янв – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту несоблюдения температурного режима в многоквартирных жилых домах поселка Саргазы в Челябинской области, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.По данным Общероссийского народного фронта в Челябинской области, в организацию обратились жители поселка Саргазы с жалобами на холод в жилых помещениях. Так, температура воздуха в некоторых домах по улице Мира составляла не выше 15 градусов тепла, жители укладывают детей спать в куртках. Сегодня в Саргазах минус 21.По предварительным данным, в многоквартирных домах Саргазинского сельского поселения в 2017 году проведен капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения, в результате чего качество коммунальной услуги значительно ухудшилось, уточняется в сообщении.Ситуация находится на контроле в прокуратуре области, поясняет надзорное ведомство.

https://realty.ria.ru/20210116/otoplenie-1593303857.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общероссийский народный фронт, челябинская область, происшествия