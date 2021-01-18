В Челябинской области проверят жалобы жителей поселка на холод в домах
ЧЕЛЯБИНСК, 18 янв – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту несоблюдения температурного режима в многоквартирных жилых домах поселка Саргазы в Челябинской области, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
По данным Общероссийского народного фронта в Челябинской области, в организацию обратились жители поселка Саргазы с жалобами на холод в жилых помещениях. Так, температура воздуха в некоторых домах по улице Мира составляла не выше 15 градусов тепла, жители укладывают детей спать в куртках. Сегодня в Саргазах минус 21.
"По поручению прокуратуры области прокуратурой Сосновского района организована проверка по факту несоблюдения нормативных требований к температурному режиму в жилых домах поселка Саргазы. По итогам проверки будет дана оценка действиям (бездействию) исполнителя коммунальных услуг, а также лиц, ответственных за проведение ремонтных работ в многоквартирных домах", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в многоквартирных домах Саргазинского сельского поселения в 2017 году проведен капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения, в результате чего качество коммунальной услуги значительно ухудшилось, уточняется в сообщении.
Ситуация находится на контроле в прокуратуре области, поясняет надзорное ведомство.