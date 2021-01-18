https://ria.ru/20210118/kapitoliy-1593451402.html

Американца с допуском к секретным данным обвинили в штурме Капитолия

Американца с допуском к секретным данным обвинили в штурме Капитолия

Власти США предъявили обвинения американскому резервисту, который имеет допуск к секретной информации военно-морской базы в США, в связи с его предполагаемым... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T08:59

2021-01-18T08:59

2021-01-18T08:59

захват капитолия в вашингтоне

фбр

капитолий

дональд трамп

военно-морские силы сша

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения американскому резервисту, который имеет допуск к секретной информации военно-морской базы в США, в связи с его предполагаемым участием в беспорядках в Капитолии, сообщает телеканал NBC News.В судебных документах значится, что Тимоти Луи Хейл-Кузанелли работает подрядчиком на военно-морской базе в районе Колтс-Нек в штате Нью-Джерси и имеет допуск к секретной информации и "различным боеприпасам". По словам федеральных властей, он также является резервистом армии США.Подозреваемый признался обо всем информатору, который передал сведения правоохранителям. Хейл-Кузанелли сознался в том, что принимал участие в беспорядках на территории Капитолия, а также продемонстрировал видеозапись, где запечатлено, что он находится внутри здания.По данным информатора, Хейл-Кузанелли является "открытым сторонником теории о превосходстве белой расы, а также придерживается нацистских взглядов".Сообщается, что 14 января информатор беседовал с подозреваемым и смог записать разговор - Хейл-Кузанелли "побуждал других членов группы к "наступлению", подавая "сигналы голосом и руками".Представитель ФБР в Нью-Джерси сообщил, что мужчину задержали в пятницу агенты ФБР и службы криминальных расследований ВМС США.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210117/ssha-1593403919.html

https://ria.ru/20210118/chinovnik-1593443682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, капитолий, дональд трамп, военно-морские силы сша, джо байден, нью-джерси, сша, в мире