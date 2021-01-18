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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210118/kapitoliy-1593451402.html
Американца с допуском к секретным данным обвинили в штурме Капитолия
Американца с допуском к секретным данным обвинили в штурме Капитолия
Власти США предъявили обвинения американскому резервисту, который имеет допуск к секретной информации военно-морской базы в США, в связи с его предполагаемым... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T08:59
2021-01-18T08:59
захват капитолия в вашингтоне
фбр
капитолий
дональд трамп
военно-морские силы сша
джо байден
нью-джерси
сша
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения американскому резервисту, который имеет допуск к секретной информации военно-морской базы в США, в связи с его предполагаемым участием в беспорядках в Капитолии, сообщает телеканал NBC News.В судебных документах значится, что Тимоти Луи Хейл-Кузанелли работает подрядчиком на военно-морской базе в районе Колтс-Нек в штате Нью-Джерси и имеет допуск к секретной информации и "различным боеприпасам". По словам федеральных властей, он также является резервистом армии США.Подозреваемый признался обо всем информатору, который передал сведения правоохранителям. Хейл-Кузанелли сознался в том, что принимал участие в беспорядках на территории Капитолия, а также продемонстрировал видеозапись, где запечатлено, что он находится внутри здания.По данным информатора, Хейл-Кузанелли является "открытым сторонником теории о превосходстве белой расы, а также придерживается нацистских взглядов".Сообщается, что 14 января информатор беседовал с подозреваемым и смог записать разговор - Хейл-Кузанелли "побуждал других членов группы к "наступлению", подавая "сигналы голосом и руками".Представитель ФБР в Нью-Джерси сообщил, что мужчину задержали в пятницу агенты ФБР и службы криминальных расследований ВМС США.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210117/ssha-1593403919.html
https://ria.ru/20210118/chinovnik-1593443682.html
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фбр, капитолий, дональд трамп, военно-морские силы сша, джо байден, нью-джерси, сша, в мире

Американца с допуском к секретным данным обвинили в штурме Капитолия

08:59 18.01.2021
 
© REUTERS / Shannon StapletonУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения американскому резервисту, который имеет допуск к секретной информации военно-морской базы в США, в связи с его предполагаемым участием в беспорядках в Капитолии, сообщает телеканал NBC News.
В судебных документах значится, что Тимоти Луи Хейл-Кузанелли работает подрядчиком на военно-морской базе в районе Колтс-Нек в штате Нью-Джерси и имеет допуск к секретной информации и "различным боеприпасам". По словам федеральных властей, он также является резервистом армии США.
Контрольно-пропускной пункт полиции неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 15:32
Американист призвал не искать "иностранный след" в штурме Капитолия
Подозреваемый признался обо всем информатору, который передал сведения правоохранителям. Хейл-Кузанелли сознался в том, что принимал участие в беспорядках на территории Капитолия, а также продемонстрировал видеозапись, где запечатлено, что он находится внутри здания.
По данным информатора, Хейл-Кузанелли является "открытым сторонником теории о превосходстве белой расы, а также придерживается нацистских взглядов".
Сообщается, что 14 января информатор беседовал с подозреваемым и смог записать разговор - Хейл-Кузанелли "побуждал других членов группы к "наступлению", подавая "сигналы голосом и руками".
Представитель ФБР в Нью-Джерси сообщил, что мужчину задержали в пятницу агенты ФБР и службы криминальных расследований ВМС США.
Сторонники Дональда Трампа у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 05:48Захват Капитолия в Вашингтоне
СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеФБРКапитолийДональд ТрампВоенно-морские силы СШАДжо БайденНью-ДжерсиСШАВ мире
 
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