https://ria.ru/20210118/kapitoliy-1593443825.html
ФБР разыскивает семь участников захвата Капитолия, избивших полицейского
ФБР разыскивает семь участников захвата Капитолия, избивших полицейского
Федеральное бюро расследований США разыскивает семерых участников беспорядков в Вашингтоне, избивших полицейского, говорится на сайте ФБР. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T05:49
2021-01-18T05:49
2021-01-18T05:49
захват капитолия в вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США разыскивает семерых участников беспорядков в Вашингтоне, избивших полицейского, говорится на сайте ФБР.Удалось установить фото подозреваемых. Все они белые мужчины.Помимо нападения на полицию, их обвиняют в незаконном проникновении в здание Капитолия.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html
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фбр, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире