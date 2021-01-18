https://ria.ru/20210118/kapitoliy-1593443825.html

ФБР разыскивает семь участников захвата Капитолия, избивших полицейского

ФБР разыскивает семь участников захвата Капитолия, избивших полицейского

Федеральное бюро расследований США разыскивает семерых участников беспорядков в Вашингтоне, избивших полицейского, говорится на сайте ФБР. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T05:49

2021-01-18T05:49

2021-01-18T05:49

захват капитолия в вашингтоне

фбр

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дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США разыскивает семерых участников беспорядков в Вашингтоне, избивших полицейского, говорится на сайте ФБР.Удалось установить фото подозреваемых. Все они белые мужчины.Помимо нападения на полицию, их обвиняют в незаконном проникновении в здание Капитолия.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html

вашингтон (город)

сша

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фбр, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире