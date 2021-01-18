Капитализация онлайн-ритейлера Ozon приблизилась к 11 млрд долларов
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Рыночная капитализация Ozon Holdings достигла почти 11 миллиардов долларов, таким образом компания стала крупнейшим российским ритейлером, бумаги которого торгуются на российском фондовом рынке, сообщает АФК "Система", владеющая 33,1% акций Ozon Holdings.
После начала торгов бумагами Ozon на биржах в Нью-Йорке и Москве 25 ноября 2020 года, капитализация интернет-ритейлера составила 7,1 миллиарда долларов. По данным Nasdaq, на закрытие торгов американскими депозитарными расписками (АДР) Ozon Holdings 15 января капитализация компании достигла 10,954 миллиарда долларов, увеличившись более, чем на 50% с момента первичного размещения, напомнили в компании.
По словам управляющего партнера АФК "Система" Алексея Каткова, опережающие темпы роста Ozon после IPO на фоне растущей популярности ecommerce в России отвечают общемировому тренду и отражаются на рыночной капитализации онлайн-ритейлера.
"Мы рассчитываем, что привлеченные в ходе первичного размещения инвестиции позволят Ozon укрепить свое лидерство за счет совершенствования логистических каналов, внедрения новых технологий, а также дальнейшего расширения ассортимента товаров, пула продавцов маркетплейса и возможностей доставки заказов", - приводятся в сообщении его слова.
Ozon - одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России. На маркетплейсе представлено 9 миллионов товарных наименований более, чем в 20 категориях. Более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса - свыше 18 тысяч компаний и предпринимателей. Компания также развивает собственный сервис быстрой доставки продуктов питания и повседневного спроса. Основные акционеры компании - АФК "Система" и фонды Baring Vostok. В конце ноября Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской бирже.