https://ria.ru/20210118/kapitalizatsiya-1593528487.html

Капитализация онлайн-ритейлера Ozon приблизилась к 11 млрд долларов

Капитализация онлайн-ритейлера Ozon приблизилась к 11 млрд долларов

Рыночная капитализация Ozon Holdings достигла почти 11 миллиардов долларов, таким образом компания стала крупнейшим российским ритейлером, бумаги которого... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T15:01

2021-01-18T15:01

2021-01-18T15:01

ozon

афк "система"

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Рыночная капитализация Ozon Holdings достигла почти 11 миллиардов долларов, таким образом компания стала крупнейшим российским ритейлером, бумаги которого торгуются на российском фондовом рынке, сообщает АФК "Система", владеющая 33,1% акций Ozon Holdings.После начала торгов бумагами Ozon на биржах в Нью-Йорке и Москве 25 ноября 2020 года, капитализация интернет-ритейлера составила 7,1 миллиарда долларов. По данным Nasdaq, на закрытие торгов американскими депозитарными расписками (АДР) Ozon Holdings 15 января капитализация компании достигла 10,954 миллиарда долларов, увеличившись более, чем на 50% с момента первичного размещения, напомнили в компании.По словам управляющего партнера АФК "Система" Алексея Каткова, опережающие темпы роста Ozon после IPO на фоне растущей популярности ecommerce в России отвечают общемировому тренду и отражаются на рыночной капитализации онлайн-ритейлера.Ozon - одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России. На маркетплейсе представлено 9 миллионов товарных наименований более, чем в 20 категориях. Более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса - свыше 18 тысяч компаний и предпринимателей. Компания также развивает собственный сервис быстрой доставки продуктов питания и повседневного спроса. Основные акционеры компании - АФК "Система" и фонды Baring Vostok. В конце ноября Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской бирже.

https://ria.ru/20201224/memorandum-1590817915.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ozon, афк "система", новости компаний - экономика