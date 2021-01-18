https://ria.ru/20210118/kanalizatsiya-1593454860.html
Власти рассказали о состоянии девочки, упавшей в канализацию на Сахалине
Власти рассказали о состоянии девочки, упавшей в канализацию на Сахалине
Состояние пятилетней девочки из Южно-Сахалинска, которую нашли в канализационном люке, оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T09:28
2021-01-18T09:28
2021-01-18T11:18
валерий лимаренко
следственный комитет россии (ск рф)
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 янв — РИА Новости. Состояние пятилетней девочки из Южно-Сахалинска, которую нашли в канализационном люке, оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба мэрии.Накануне днем девочка вышла из дома в планировочном районе Луговое и не вернулась. Ее искали следователи, полиция, волонтеры поисково-спасательного отряда "Сова" и многочисленные добровольцы. Минувшей ночью девочку обнаружили живой в канализационном люке.Областная прокуратура начала проверку работы коммунальных служб, а губернатор Валерий Лимаренко заявил, что виновные в том, что люк оказался открытым, должны быть наказаны за халатность. Он также поручил провести полную проверку люков, подвалов и чердаков.
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
южно-сахалинск
сахалинская область
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валерий лимаренко, следственный комитет россии (ск рф), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия