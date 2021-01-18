Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/izolyatsiya-1593485292.html
В Саратовской области продлили самоизоляцию для работников старше 65 лет
В Саратовской области продлили самоизоляцию для работников старше 65 лет
Правительство Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса продлило режим самоизоляции для работающих жителей старше 65 лет до 1 февраля. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:12
2021-01-18T12:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
саратовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589622354_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_81425670892dad7b3716fc2431709ff1.jpg
САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости. Правительство Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса продлило режим самоизоляции для работающих жителей старше 65 лет до 1 февраля.Саратовская область с 11 августа 2020 года перешла с первого на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Режим повышенной готовности в регионе продлен на неопределенный срок "до стабилизации эпидемиологической обстановки". Кафе и ресторанам разрешено работать с 8.00 до 23.00, кинотеатры и театры могут заполнять зрительный зал на 30%, запрещены спортивные и основная часть физкультурно-массовых мероприятий. Режим самоизоляции для работающих жителей старше 65 лет истекал 18 января, работодателям также рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.Всего в Саратовской области лабораторно подтвержден 39 951 случай заражения коронавирусом, скончались 479 пациентов с COVID-19, выздоровел 34 331 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593471073.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589622354_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_367a792a59e5e2e7929fd7f50a4055d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, саратовская область, общество

В Саратовской области продлили самоизоляцию для работников старше 65 лет

12:12 18.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости. Правительство Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса продлило режим самоизоляции для работающих жителей старше 65 лет до 1 февраля.
"Руководителям организаций, предприятий, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть… по 1 февраля 2021 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет", - говорится в опубликованном в понедельник постановлении за подписью вице-губернатора Романа Бусаргина.
Медицинские работники во время транспортировки пациентки в госпитале для больных COVID-19 в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 11:13Распространение коронавируса
Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки
Саратовская область с 11 августа 2020 года перешла с первого на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Режим повышенной готовности в регионе продлен на неопределенный срок "до стабилизации эпидемиологической обстановки". Кафе и ресторанам разрешено работать с 8.00 до 23.00, кинотеатры и театры могут заполнять зрительный зал на 30%, запрещены спортивные и основная часть физкультурно-массовых мероприятий. Режим самоизоляции для работающих жителей старше 65 лет истекал 18 января, работодателям также рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.
Всего в Саратовской области лабораторно подтвержден 39 951 случай заражения коронавирусом, скончались 479 пациентов с COVID-19, выздоровел 34 331 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииСаратовская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
04:14Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
04:10Названы наиболее раздражающие формы общения в интернете
03:52Посол Италии в Москве привился российской вакциной "Спутник V"
03:36В Бельгии три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем
03:32Американцы на МКС поделились едой с ожидающими поставки россиянами
Лента новостейМолния