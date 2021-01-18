В Саратовской области продлили самоизоляцию для работников старше 65 лет
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости. Правительство Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса продлило режим самоизоляции для работающих жителей старше 65 лет до 1 февраля.
"Руководителям организаций, предприятий, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть… по 1 февраля 2021 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет", - говорится в опубликованном в понедельник постановлении за подписью вице-губернатора Романа Бусаргина.
Саратовская область с 11 августа 2020 года перешла с первого на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Режим повышенной готовности в регионе продлен на неопределенный срок "до стабилизации эпидемиологической обстановки". Кафе и ресторанам разрешено работать с 8.00 до 23.00, кинотеатры и театры могут заполнять зрительный зал на 30%, запрещены спортивные и основная часть физкультурно-массовых мероприятий. Режим самоизоляции для работающих жителей старше 65 лет истекал 18 января, работодателям также рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.
Всего в Саратовской области лабораторно подтвержден 39 951 случай заражения коронавирусом, скончались 479 пациентов с COVID-19, выздоровел 34 331 человек.
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