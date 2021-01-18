https://ria.ru/20210118/izolyatsiya-1593485292.html

В Саратовской области продлили самоизоляцию для работников старше 65 лет

В Саратовской области продлили самоизоляцию для работников старше 65 лет

Правительство Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса продлило режим самоизоляции для работающих жителей старше 65 лет до 1 февраля. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:12

2021-01-18T12:12

2021-01-18T12:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

саратовская область

общество

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САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости. Правительство Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса продлило режим самоизоляции для работающих жителей старше 65 лет до 1 февраля.Саратовская область с 11 августа 2020 года перешла с первого на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Режим повышенной готовности в регионе продлен на неопределенный срок "до стабилизации эпидемиологической обстановки". Кафе и ресторанам разрешено работать с 8.00 до 23.00, кинотеатры и театры могут заполнять зрительный зал на 30%, запрещены спортивные и основная часть физкультурно-массовых мероприятий. Режим самоизоляции для работающих жителей старше 65 лет истекал 18 января, работодателям также рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.Всего в Саратовской области лабораторно подтвержден 39 951 случай заражения коронавирусом, скончались 479 пациентов с COVID-19, выздоровел 34 331 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593471073.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, саратовская область, общество