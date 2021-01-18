https://ria.ru/20210118/italiya-1593600744.html

Правительство Италии получило вотум доверия в нижней палате парламента

Правительство Италии получило вотум доверия в нижней палате парламента

Правительство Италии во главе с премьер-министром Джузеппе Конте в понедельник вечером получило доверие в палате депутатов национального парламента на фоне... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T23:06

2021-01-18T23:06

2021-01-18T23:06

джузеппе конте

серджо маттарелла

евросоюз

италия

в мире

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РИМ, 18 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Правительство Италии во главе с премьер-министром Джузеппе Конте в понедельник вечером получило доверие в палате депутатов национального парламента на фоне начавшегося в стране политического кризиса.В поддержку Совету министров высказался 321 член палаты депутатов, против проголосовали 259, 27 воздержались.Ранее Конте сообщил президенту республики Серджо Маттарелле о намерении прояснить в парламенте политическую ситуацию, которая сложилась после отставки двух министров от партии "Живая Италия", и поставить вопрос о доверии правительству.Политический кризис в стране начался после того, как "Живая Италия" объявила об уходе представителей из Совета министров из-за разногласий вокруг плана восстановления от последствий пандемии, большую часть финансирования которого составляют средства Евросоюза.После голосования в палате депутатов правительство Конте избежало немедленной отставки, однако во вторник за доверие правительству Конте проголосует Сенат, где правящая коалиция после выхода "Живой Италии", по предварительным подсчетам, не обладает абсолютным большинством голосов.

https://ria.ru/20201023/italia-1581212315.html

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джузеппе конте, серджо маттарелла, евросоюз, италия, в мире