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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/immunitet-1593524369.html
Четверть россиян имеют иммунитет к коронавирусу, заявила Попова
Четверть россиян имеют иммунитет к коронавирусу, заявила Попова
Иммунитет к коронавирусу в среднем имеют не менее 25% от совокупного населения в регионах, где проводятся исследования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:47
2021-01-18T15:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу в среднем имеют не менее 25% от совокупного населения в регионах, где проводятся исследования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В исследование были взяты почти 70 тысяч человек в каждом этапе, в общей сумме это более 160 тысяч проведенных обследований людей. На сегодняшний день можно сказать, что в тех субъектах, где мы проводим это исследование, выравнивается удельных вес людей, защищенных естественным иммунитетом, постинфекционным, и в разных субъектах эти цифры разнятся - это естественно, потому что напряженность эпидпроцесса разная - но в среднем это не менее 25% от совокупного населения всех возрастов в этих субъектах", - сказала она на брифинге.Глава Роспотребнадзора рассказала также, в каких отраслях наибольшее число работников имеют иммунитет к коронавирусу."Если говорить о профессиональных группах, то наибольший удельный вес лиц, уже имеющих иммунитет после встречи с вирусом, - это медицинские работники, работники образования, работники торговли и транспорта. И очень небольшой удельный вес среди тех, кто работает на производственных предприятиях. И связано это в первую очередь с тем, что производственные предприятия практически не приостанавливали свою деятельность", - сказала Попова на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.Она отметила, что работа на этих предприятиях была организована преимущественно в четком соответствии с методическими рекомендациями и требованиями Роспотребнадзора, и люди на промышленных предприятиях гораздо меньше контактировали, и меньше болели."У них нет в их профессиональных обязанностях требования по контакту с потребителем какой-либо услуги. И здесь надо обратить внимание на иммунизацию данной группы населения", - сказала Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210115/immunitet-1593278525.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Четверть россиян имеют иммунитет к коронавирусу, заявила Попова

14:47 18.01.2021 (обновлено: 15:11 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках тест к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу в среднем имеют не менее 25% от совокупного населения в регионах, где проводятся исследования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В исследование были взяты почти 70 тысяч человек в каждом этапе, в общей сумме это более 160 тысяч проведенных обследований людей. На сегодняшний день можно сказать, что в тех субъектах, где мы проводим это исследование, выравнивается удельных вес людей, защищенных естественным иммунитетом, постинфекционным, и в разных субъектах эти цифры разнятся - это естественно, потому что напряженность эпидпроцесса разная - но в среднем это не менее 25% от совокупного населения всех возрастов в этих субъектах", - сказала она на брифинге.
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Глава Роспотребнадзора рассказала также, в каких отраслях наибольшее число работников имеют иммунитет к коронавирусу.
"Если говорить о профессиональных группах, то наибольший удельный вес лиц, уже имеющих иммунитет после встречи с вирусом, - это медицинские работники, работники образования, работники торговли и транспорта. И очень небольшой удельный вес среди тех, кто работает на производственных предприятиях. И связано это в первую очередь с тем, что производственные предприятия практически не приостанавливали свою деятельность", - сказала Попова на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.
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Она отметила, что работа на этих предприятиях была организована преимущественно в четком соответствии с методическими рекомендациями и требованиями Роспотребнадзора, и люди на промышленных предприятиях гораздо меньше контактировали, и меньше болели.
"У них нет в их профессиональных обязанностях требования по контакту с потребителем какой-либо услуги. И здесь надо обратить внимание на иммунизацию данной группы населения", - сказала Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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