https://ria.ru/20210118/immunitet-1593524369.html

Четверть россиян имеют иммунитет к коронавирусу, заявила Попова

Четверть россиян имеют иммунитет к коронавирусу, заявила Попова

Иммунитет к коронавирусу в среднем имеют не менее 25% от совокупного населения в регионах, где проводятся исследования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:47

2021-01-18T14:47

2021-01-18T15:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу в среднем имеют не менее 25% от совокупного населения в регионах, где проводятся исследования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В исследование были взяты почти 70 тысяч человек в каждом этапе, в общей сумме это более 160 тысяч проведенных обследований людей. На сегодняшний день можно сказать, что в тех субъектах, где мы проводим это исследование, выравнивается удельных вес людей, защищенных естественным иммунитетом, постинфекционным, и в разных субъектах эти цифры разнятся - это естественно, потому что напряженность эпидпроцесса разная - но в среднем это не менее 25% от совокупного населения всех возрастов в этих субъектах", - сказала она на брифинге.Глава Роспотребнадзора рассказала также, в каких отраслях наибольшее число работников имеют иммунитет к коронавирусу."Если говорить о профессиональных группах, то наибольший удельный вес лиц, уже имеющих иммунитет после встречи с вирусом, - это медицинские работники, работники образования, работники торговли и транспорта. И очень небольшой удельный вес среди тех, кто работает на производственных предприятиях. И связано это в первую очередь с тем, что производственные предприятия практически не приостанавливали свою деятельность", - сказала Попова на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.Она отметила, что работа на этих предприятиях была организована преимущественно в четком соответствии с методическими рекомендациями и требованиями Роспотребнадзора, и люди на промышленных предприятиях гораздо меньше контактировали, и меньше болели."У них нет в их профессиональных обязанностях требования по контакту с потребителем какой-либо услуги. И здесь надо обратить внимание на иммунизацию данной группы населения", - сказала Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/immunitet-1593278525.html

https://ria.ru/20210113/vaktsinirovanie-1592803768.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)