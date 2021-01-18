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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210118/ieronim-1593494122.html
Архиепископ Афинский назвал ислам политической идеологией, а не религией
Архиепископ Афинский назвал ислам политической идеологией, а не религией
Архиепископ Афинский Иероним в интервью в связи с 200-летней годовщиной начала национально-освободительной революции в Греции назвал ислам политической... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:49
2021-01-18T12:49
религия и мировоззрение
архиепископ афинский и всей греции иероним
новости - религия и мировоззрение
греция
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АФИНЫ, 18 янв - РИА Новости. Архиепископ Афинский Иероним в интервью в связи с 200-летней годовщиной начала национально-освободительной революции в Греции назвал ислам политической идеологией, а не религией.В результате революции, начавшейся в 1821 году, Греция избавилась от 400-летнего ига Османской империи и создала независимое государство. В 2021 году греки отмечают 200-летие начала этого важного для страны процесса."Ислам, его граждане, не является религией. Это политическая партия, это политическое стремление, и это люди войны, люди экспансии. Это является характеристикой ислама, как говорится в учении Мухаммеда", - сказал Иероним в интервью телеканалу Open TV.Архиепископ отметил большой вклад церкви в усилия греков по обретению свободы, по его мнению, роль церкви была ключевой: национальное стремление к освобождению отождествлялось с церковью."Все монастыри, и маленькие, и средние, и большие, ответственно восприняли борьбу (за независимость греческого государства)", - сказал Иероним, добавив, что в Греции были тайные школы, где детей учили православию и грамоте."Не было никаких признаков революции, которая началась бы не со священника", - сказал Иероним, заметив, что духовенство участвовало в войне за независимость.
https://ria.ru/20201026/karikatury-1581674591.html
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архиепископ афинский и всей греции иероним, новости - религия и мировоззрение, греция

Архиепископ Афинский назвал ислам политической идеологией, а не религией

12:49 18.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАрхиепископ Афинский и всей Греции Иероним
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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АФИНЫ, 18 янв - РИА Новости. Архиепископ Афинский Иероним в интервью в связи с 200-летней годовщиной начала национально-освободительной революции в Греции назвал ислам политической идеологией, а не религией.
В результате революции, начавшейся в 1821 году, Греция избавилась от 400-летнего ига Османской империи и создала независимое государство. В 2021 году греки отмечают 200-летие начала этого важного для страны процесса.
"Ислам, его граждане, не является религией. Это политическая партия, это политическое стремление, и это люди войны, люди экспансии. Это является характеристикой ислама, как говорится в учении Мухаммеда", - сказал Иероним в интервью телеканалу Open TV.
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Архиепископ отметил большой вклад церкви в усилия греков по обретению свободы, по его мнению, роль церкви была ключевой: национальное стремление к освобождению отождествлялось с церковью.
"Все монастыри, и маленькие, и средние, и большие, ответственно восприняли борьбу (за независимость греческого государства)", - сказал Иероним, добавив, что в Греции были тайные школы, где детей учили православию и грамоте.
"Не было никаких признаков революции, которая началась бы не со священника", - сказал Иероним, заметив, что духовенство участвовало в войне за независимость.
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