https://ria.ru/20210118/ieronim-1593494122.html

Архиепископ Афинский назвал ислам политической идеологией, а не религией

Архиепископ Афинский назвал ислам политической идеологией, а не религией

Архиепископ Афинский Иероним в интервью в связи с 200-летней годовщиной начала национально-освободительной революции в Греции назвал ислам политической... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:49

2021-01-18T12:49

2021-01-18T12:49

религия и мировоззрение

архиепископ афинский и всей греции иероним

новости - религия и мировоззрение

греция

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АФИНЫ, 18 янв - РИА Новости. Архиепископ Афинский Иероним в интервью в связи с 200-летней годовщиной начала национально-освободительной революции в Греции назвал ислам политической идеологией, а не религией.В результате революции, начавшейся в 1821 году, Греция избавилась от 400-летнего ига Османской империи и создала независимое государство. В 2021 году греки отмечают 200-летие начала этого важного для страны процесса."Ислам, его граждане, не является религией. Это политическая партия, это политическое стремление, и это люди войны, люди экспансии. Это является характеристикой ислама, как говорится в учении Мухаммеда", - сказал Иероним в интервью телеканалу Open TV.Архиепископ отметил большой вклад церкви в усилия греков по обретению свободы, по его мнению, роль церкви была ключевой: национальное стремление к освобождению отождествлялось с церковью."Все монастыри, и маленькие, и средние, и большие, ответственно восприняли борьбу (за независимость греческого государства)", - сказал Иероним, добавив, что в Греции были тайные школы, где детей учили православию и грамоте."Не было никаких признаков революции, которая началась бы не со священника", - сказал Иероним, заметив, что духовенство участвовало в войне за независимость.

https://ria.ru/20201026/karikatury-1581674591.html

https://ria.ru/20201221/musulmane-1590203457.html

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архиепископ афинский и всей греции иероним, новости - религия и мировоззрение, греция