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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/gribok-1593440651.html
Ученый заявил об угрозе смертельно опасного грибка
Ученый заявил об угрозе смертельно опасного грибка
Борьба с коронавирусной инфекцией способна вызвать массовые вспышки у пациентов в стационарах устойчивого к лекарствам грибком Candida auris, который способен к РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T03:08
2021-01-18T03:08
николай климко
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Борьба с коронавирусной инфекцией способна вызвать массовые вспышки у пациентов в стационарах устойчивого к лекарствам грибком Candida auris, который способен к быстрому внутрибольничному распространению и в большинстве случаев может привести к гибели пациентов в реанимации, пишет газета "Известия" со ссылкой на ученых.Издание утверждает, что наибольшему риску заражения грибком подвергаются больные, в тело которых вставили трубки для дыхания и кормления, а также различные катетеры. Такие манипуляции стали более распространенными за время пандемии коронавируса из-за дыхательной недостаточности, связанной с заболеванием.Как объяснил газете заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко, этот грибок представляет реальную угрозу, так как Candida auris очень сложно идентифицировать. Это можно сделать только в крупных центрах."Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и Санкт-Петербурге", — сказал Климко.Также медик отметил, что грибок Candida auris нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых препаратов. И из-за избыточного применения в стационарах препарата "Флуконазол" существует вероятность, что вырастет устойчивость к лекарствам и у других грибов рода Candida, считает врач.При этом специалист отметил, что "Флуконазол" "дешевый" и "вполне безопасный" препарат.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210116/epidemiya-1593335326.html
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николай климко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Ученый заявил об угрозе смертельно опасного грибка

03:08 18.01.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Борьба с коронавирусной инфекцией способна вызвать массовые вспышки у пациентов в стационарах устойчивого к лекарствам грибком Candida auris, который способен к быстрому внутрибольничному распространению и в большинстве случаев может привести к гибели пациентов в реанимации, пишет газета "Известия" со ссылкой на ученых.
Издание утверждает, что наибольшему риску заражения грибком подвергаются больные, в тело которых вставили трубки для дыхания и кормления, а также различные катетеры. Такие манипуляции стали более распространенными за время пандемии коронавируса из-за дыхательной недостаточности, связанной с заболеванием.
Как объяснил газете заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко, этот грибок представляет реальную угрозу, так как Candida auris очень сложно идентифицировать. Это можно сделать только в крупных центрах.
"Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и Санкт-Петербурге", — сказал Климко.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 16:21
Доктор Мясников рассказал об эпидемии опаснее коронавируса
Также медик отметил, что грибок Candida auris нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых препаратов. И из-за избыточного применения в стационарах препарата "Флуконазол" существует вероятность, что вырастет устойчивость к лекарствам и у других грибов рода Candida, считает врач.

"Врачи любят его назначать, но уже сейчас устойчивость к этому средству в отделениях реанимации и интенсивной терапии составляет порядка 30 процентов. И в будущем устойчивых возбудителей грибковых инфекций будет становиться все больше", — объяснил Климко.

При этом специалист отметил, что "Флуконазол" "дешевый" и "вполне безопасный" препарат.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница коронавирусного госпиталя, расположенного в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
02:15Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаНиколай КлимкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеОбщество
 
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