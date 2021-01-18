https://ria.ru/20210118/gribok-1593440651.html

Ученый заявил об угрозе смертельно опасного грибка

Ученый заявил об угрозе смертельно опасного грибка

Борьба с коронавирусной инфекцией способна вызвать массовые вспышки у пациентов в стационарах устойчивого к лекарствам грибком Candida auris, который способен к РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T03:08

2021-01-18T03:08

2021-01-18T03:08

николай климко

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585817181_0:395:2938:2048_1920x0_80_0_0_05ad1c901c66197846c8fe3e0edfc321.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Борьба с коронавирусной инфекцией способна вызвать массовые вспышки у пациентов в стационарах устойчивого к лекарствам грибком Candida auris, который способен к быстрому внутрибольничному распространению и в большинстве случаев может привести к гибели пациентов в реанимации, пишет газета "Известия" со ссылкой на ученых.Издание утверждает, что наибольшему риску заражения грибком подвергаются больные, в тело которых вставили трубки для дыхания и кормления, а также различные катетеры. Такие манипуляции стали более распространенными за время пандемии коронавируса из-за дыхательной недостаточности, связанной с заболеванием.Как объяснил газете заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко, этот грибок представляет реальную угрозу, так как Candida auris очень сложно идентифицировать. Это можно сделать только в крупных центрах."Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и Санкт-Петербурге", — сказал Климко.Также медик отметил, что грибок Candida auris нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых препаратов. И из-за избыточного применения в стационарах препарата "Флуконазол" существует вероятность, что вырастет устойчивость к лекарствам и у других грибов рода Candida, считает врач.При этом специалист отметил, что "Флуконазол" "дешевый" и "вполне безопасный" препарат.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210116/epidemiya-1593335326.html

https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593439555.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай климко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество