https://ria.ru/20210118/gribok-1593440651.html
Ученый заявил об угрозе смертельно опасного грибка
Ученый заявил об угрозе смертельно опасного грибка
Борьба с коронавирусной инфекцией способна вызвать массовые вспышки у пациентов в стационарах устойчивого к лекарствам грибком Candida auris, который способен к РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T03:08
2021-01-18T03:08
2021-01-18T03:08
николай климко
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585817181_0:395:2938:2048_1920x0_80_0_0_05ad1c901c66197846c8fe3e0edfc321.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Борьба с коронавирусной инфекцией способна вызвать массовые вспышки у пациентов в стационарах устойчивого к лекарствам грибком Candida auris, который способен к быстрому внутрибольничному распространению и в большинстве случаев может привести к гибели пациентов в реанимации, пишет газета "Известия" со ссылкой на ученых.Издание утверждает, что наибольшему риску заражения грибком подвергаются больные, в тело которых вставили трубки для дыхания и кормления, а также различные катетеры. Такие манипуляции стали более распространенными за время пандемии коронавируса из-за дыхательной недостаточности, связанной с заболеванием.Как объяснил газете заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко, этот грибок представляет реальную угрозу, так как Candida auris очень сложно идентифицировать. Это можно сделать только в крупных центрах."Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и Санкт-Петербурге", — сказал Климко.Также медик отметил, что грибок Candida auris нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых препаратов. И из-за избыточного применения в стационарах препарата "Флуконазол" существует вероятность, что вырастет устойчивость к лекарствам и у других грибов рода Candida, считает врач.При этом специалист отметил, что "Флуконазол" "дешевый" и "вполне безопасный" препарат.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210116/epidemiya-1593335326.html
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593439555.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585817181_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_07482ee70c8033aa412fe2fda43c10d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай климко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Борьба с коронавирусной инфекцией
способна вызвать массовые вспышки у пациентов в стационарах устойчивого к лекарствам грибком Candida auris, который способен к быстрому внутрибольничному распространению и в большинстве случаев может привести к гибели пациентов в реанимации, пишет газета "Известия
" со ссылкой на ученых.
Издание утверждает, что наибольшему риску заражения грибком подвергаются больные, в тело которых вставили трубки для дыхания и кормления, а также различные катетеры. Такие манипуляции стали более распространенными за время пандемии коронавируса из-за дыхательной недостаточности, связанной с заболеванием.
Как объяснил газете заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко, этот грибок представляет реальную угрозу, так как Candida auris очень сложно идентифицировать. Это можно сделать только в крупных центрах.
"Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и Санкт-Петербурге", — сказал Климко.
Также медик отметил, что грибок Candida auris нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых препаратов. И из-за избыточного применения в стационарах препарата "Флуконазол" существует вероятность, что вырастет устойчивость к лекарствам и у других грибов рода Candida, считает врач.
"Врачи любят его назначать, но уже сейчас устойчивость к этому средству в отделениях реанимации и интенсивной терапии составляет порядка 30 процентов. И в будущем устойчивых возбудителей грибковых инфекций будет становиться все больше", — объяснил Климко.
При этом специалист отметил, что "Флуконазол" "дешевый" и "вполне безопасный" препарат.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.