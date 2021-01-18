https://ria.ru/20210118/golunov-1593506501.html

Голунов рассказал о побоях после задержания

Голунов рассказал о побоях после задержания

Журналист Иван Голунов на заседании в Мосгорсуде, где рассматривается дело против экс-полицейских, подбросивших ему наркотики, рассказал, как его били в отделе... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:42

2021-01-18T13:42

2021-01-18T14:14

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Журналист Иван Голунов на заседании в Мосгорсуде, где рассматривается дело против экс-полицейских, подбросивших ему наркотики, рассказал, как его били в отделе полиции после задержания, передает корреспондент РИА Новости.Задержавшие Голунова в центре Москвы полицейские Денис Коновалов и Роман Феофанов доставили его в УВД по ЗАО, где, по словам журналиста, он несколько раз просил проводить осмотр и другие следственные действия в присутствии адвоката, но просьбу проигнорировали.Когда начался обыск и Голунова попросили раздеться, он старался держать в поле зрения свой рюкзак. "У меня в рюкзаке сверху лежал блокнот… и там лежал под обложкой пакетик с порошком", - рассказал журналист, предположив, что наркотики зацепились за обложку и не провалились в рюкзак.По словам журналиста, его отвели в кабинет, где снимают отпечатки пальцев, однако он зажал руку, и эксперт отказался снимать отпечатки и сообщил полицейским, что "рука должна быть расслаблена, он ещё не готов". По дороге в кабинет дактилоскопии он кричал, что его избивают, отказываются вызывать адвоката и подбросили наркотики, но на крики внимания никто не обратил, заявил Голунов.После его повезли на медосвидетельствование. Он отказался проходить его без адвоката, но врач убедил, что все действия происходят под наблюдением, что пломбу ставят под его подписью, а если вскроют, то материал анализа поменяет цвет.Голунов также рассказал, что по дороге обратно из кабинета медосвидетельствования его "тащили". "Я спиной задевал лестницу… Потерял сознание, когда опомнился, я лежал на асфальте на улице, а нога Феофанова стояла у меня на груди. Потом он стал давить коленом", - заявил потерпевший.Позже в тот день Голунова повезли к нему домой, где прошел обыск, следственные действия снимали на камеру. В какой-то момент в подарочном альбоме, лежавшем на шкафу, нашли два пакета, в одном из них были цветные пакетики. Затем журналист с полицейскими вернулись в отдел.В декабре на заседании суда Коновалов полностью признал вину, Максим Уметбаев - "только в том, что дал пощечину Голунову".Наиболее высокопоставленный из фигурантов Игорь Ляховец, которого СК считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии". Акбар Сергалиев сделал упор на категорическом несогласии "с тем, что вступил в преступную группу". Феофанов же кратко обозначил, что виновным ни в чем себя не считает.Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в применении физической силы к журналисту. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".

https://ria.ru/20200402/1569513797.html

https://ria.ru/20200226/1565222549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, андрей пучков, александр коновалов, владимир колокольцев, москва, происшествия