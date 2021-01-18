Селфи, новая игрушка и ожидание поцелуя: лучшие фото подводного мира
"День щупалец" принес Гаэтано Дарио Гарджуло (Gaetano Dario Gargiulo) победу в номинации "Широкий угол".
"День щупалец" принес Гаэтано Дарио Гарджуло (Gaetano Dario Gargiulo) победу в номинации "Широкий угол".
Лучшим в номинации "Холодная вода" стал Джон Андерсон (Jon Anderson) с "Храмом ламинарий".
Лучшим в номинации "Холодная вода" стал Джон Андерсон (Jon Anderson) с "Храмом ламинарий".
"Акатонусу Арматусу" Стивена Ковача (Steven Kovacs) не было равных в номинации "Черная вода".
"Акатонусу Арматусу" Стивена Ковача (Steven Kovacs) не было равных в номинации "Черная вода".
В номинации "Охрана подводного мира" победил Кристоф Челлапермаль (Christophe Chellapermal), заметивший "Медицинскую маску во Французской Ривьере".
В номинации "Охрана подводного мира" победил Кристоф Челлапермаль (Christophe Chellapermal), заметивший "Медицинскую маску во Французской Ривьере".
Лучшим "Портретом" конкурса стала работа Галис Хоарау (Galice Hoarau) "Рыба-удильщик".
Лучшим "Портретом" конкурса стала работа Галис Хоарау (Galice Hoarau) "Рыба-удильщик".
"Голожаберным моллюскам" Вэнь Чжоу Ву (Wen Chou Wu) досталось первое место в номинации "Карантин".
"Голожаберным моллюскам" Вэнь Чжоу Ву (Wen Chou Wu) досталось первое место в номинации "Карантин".
"Гигантская рыба-лягушка" принесла фотографу Энрико Сомоджи (Enrico Somogyi) победу в номинации "Широкоугольная компактная камера".
"Гигантская рыба-лягушка" принесла фотографу Энрико Сомоджи (Enrico Somogyi) победу в номинации "Широкоугольная компактная камера".
Чиа Чи Чжанг (Chia Chi Chang) занял первое место в номинации "Поведение организмов" с кадром "Нерест кораллов".
Чиа Чи Чжанг (Chia Chi Chang) занял первое место в номинации "Поведение организмов" с кадром "Нерест кораллов".
Кадр Стивена Ковача (Steven Kovacs) "Спаривание крабов" удостоен победы в номинации "Поведение морских обитателей".
Кадр Стивена Ковача (Steven Kovacs) "Спаривание крабов" удостоен победы в номинации "Поведение морских обитателей".
Работу Цин Линь (Qing Lin) "Мама и детеныш" отметили третьим местом в номинации "Широкий угол".
Работу Цин Линь (Qing Lin) "Мама и детеныш" отметили третьим местом в номинации "Широкий угол".
"Морской конек" Галис Хоарау (Galice Hoarau) обошел конкурентов в номинации "Макро".
"Морской конек" Галис Хоарау (Galice Hoarau) обошел конкурентов в номинации "Макро".
Автору фото "Моя новая игрушка" Селии Куджале (Celia Kujala) досталось четвертое место в категории "Широкий угол".
Автору фото "Моя новая игрушка" Селии Куджале (Celia Kujala) досталось четвертое место в категории "Широкий угол".
В номинации "Подводное искусство" победу присудили Дженни Сток (Jenny Stock) за кадр "Крокосмайл".
В номинации "Подводное искусство" победу присудили Дженни Сток (Jenny Stock) за кадр "Крокосмайл".
"Пять маленьких морских коньков" принесли фотографу ПТ Хиршфилду (PT Hirschfield) первое место в номинации "Макросъемка компактной камерой".
"Пять маленьких морских коньков" принесли фотографу ПТ Хиршфилду (PT Hirschfield) первое место в номинации "Макросъемка компактной камерой".
Кадру "В ожидании поцелуя" Йохана Сунделина (Johan Sundelin) жюри отдало второе место в номинации "Холодная вода".
Кадру "В ожидании поцелуя" Йохана Сунделина (Johan Sundelin) жюри отдало второе место в номинации "Холодная вода".