https://ria.ru/20210118/fotokonkurs-1593509900.html

Селфи, новая игрушка и ожидание поцелуя: лучшие фото подводного мира

Селфи, новая игрушка и ожидание поцелуя: лучшие фото подводного мира

Жюри конкурса Ocean Art Contest 2020 подвело итоги и назвало имена победителей. Несмотря пандемию коронавируса, изменившую все планы, организаторы получили... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:55

2021-01-18T16:55

2021-01-18T17:23

фотография

фото

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Жюри конкурса Ocean Art Contest 2020 подвело итоги и назвало имена победителей. Несмотря пандемию коронавируса, изменившую все планы, организаторы получили первоклассные работы со всего мира. Завораживающие кадры — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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