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Селфи, новая игрушка и ожидание поцелуя: лучшие фото подводного мира
Селфи, новая игрушка и ожидание поцелуя: лучшие фото подводного мира
Жюри конкурса Ocean Art Contest 2020 подвело итоги и назвало имена победителей. Несмотря пандемию коронавируса, изменившую все планы, организаторы получили... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:55
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фотография
фото
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Жюри конкурса Ocean Art Contest 2020 подвело итоги и назвало имена победителей. Несмотря пандемию коронавируса, изменившую все планы, организаторы получили первоклассные работы со всего мира. Завораживающие кадры — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фотография, фото, фото

Селфи, новая игрушка и ожидание поцелуя: лучшие фото подводного мира

16:55 18.01.2021 (обновлено: 17:23 18.01.2021)
 
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Жюри конкурса Ocean Art Contest 2020 подвело итоги и назвало имена победителей. Несмотря пандемию коронавируса, изменившую все планы, организаторы получили первоклассные работы со всего мира. Завораживающие кадры — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Gaetano Dario Gargiulo / Ocean Art 2020

"День щупалец" принес Гаэтано Дарио Гарджуло (Gaetano Dario Gargiulo) победу в номинации "Широкий угол".

Работа фотографа Gaetano Dario Gargiulo День щупалец, занявшая 1 место в номинации Широкий угол фотоконкурса Ocean Art 2020
1 из 15

"День щупалец" принес Гаэтано Дарио Гарджуло (Gaetano Dario Gargiulo) победу в номинации "Широкий угол".

© Фото : Gaetano Dario Gargiulo / Ocean Art 2020
© Фото : Jon Anderson / Ocean Art 2020

Лучшим в номинации "Холодная вода" стал Джон Андерсон (Jon Anderson) с "Храмом ламинарий".

Работа фотографа Jon Anderson Cathedral of Kelp, занявшая 1 место в категории Холодная вода фотоконкурса Ocean Art 2020
2 из 15

Лучшим в номинации "Холодная вода" стал Джон Андерсон (Jon Anderson) с "Храмом ламинарий".

© Фото : Jon Anderson / Ocean Art 2020
© Фото : Steven Kovacs / Ocean Art 2020

"Акатонусу Арматусу" Стивена Ковача (Steven Kovacs) не было равных в номинации "Черная вода".

Работа фотографа Steven Kovacs Acanthonus Armatus, занявшая 1 место в категории Черная вода фотоконкурса Ocean Art 2020
3 из 15

"Акатонусу Арматусу" Стивена Ковача (Steven Kovacs) не было равных в номинации "Черная вода".

© Фото : Steven Kovacs / Ocean Art 2020
© Фото : Christophe Chellapermal / Ocean Art 2020

В номинации "Охрана подводного мира" победил Кристоф Челлапермаль (Christophe Chellapermal), заметивший "Медицинскую маску во Французской Ривьере".

Работа фотографа Christophe Chellapermal Медицинская маска во Французской Ривьере, занявшая 1 место в категории Охрана подводного мира фотоконкурса Ocean Art 2020
4 из 15

В номинации "Охрана подводного мира" победил Кристоф Челлапермаль (Christophe Chellapermal), заметивший "Медицинскую маску во Французской Ривьере".

© Фото : Christophe Chellapermal / Ocean Art 2020
© Фото : Galice Hoarau / Ocean Art 2020

Лучшим "Портретом" конкурса стала работа Галис Хоарау (Galice Hoarau) "Рыба-удильщик".

Работа фотографа Galice Hoarau Рыба-удильщик, занявшая 1 место в категории Портрет фотоконкурса Ocean Art 2020
5 из 15

Лучшим "Портретом" конкурса стала работа Галис Хоарау (Galice Hoarau) "Рыба-удильщик".

© Фото : Galice Hoarau / Ocean Art 2020
© Фото : Wen Chou Wu / Ocean Art 2020

"Голожаберным моллюскам" Вэнь Чжоу Ву (Wen Chou Wu) досталось первое место в номинации "Карантин".

Работа фотографа Wen Chou Wu Карантин, занявшая 1 место в категории Голожаберные моллюски фотоконкурса Ocean Art 2020
6 из 15

"Голожаберным моллюскам" Вэнь Чжоу Ву (Wen Chou Wu) досталось первое место в номинации "Карантин".

© Фото : Wen Chou Wu / Ocean Art 2020
© Фото : Enrico Somogyi / Ocean Art 2020

"Гигантская рыба-лягушка" принесла фотографу Энрико Сомоджи (Enrico Somogyi) победу в номинации "Широкоугольная компактная камера".

Работа фотографа Enrico Somogyi Гигантская рыба-лягушка, занявшая 1 место в категории Широкоугольная компактная камера фотоконкурса Ocean Art 2020
7 из 15

"Гигантская рыба-лягушка" принесла фотографу Энрико Сомоджи (Enrico Somogyi) победу в номинации "Широкоугольная компактная камера".

© Фото : Enrico Somogyi / Ocean Art 2020
© Фото : Chia Chi Chang / Ocean Art 2020

Чиа Чи Чжанг (Chia Chi Chang) занял первое место в номинации "Поведение организмов" с кадром "Нерест кораллов".

Работа фотографа Chia Chi Chang Нерест Кораллов занявшая 1 место в категории Compact Behavior фотоконкурса Ocean Art 2020
8 из 15

Чиа Чи Чжанг (Chia Chi Chang) занял первое место в номинации "Поведение организмов" с кадром "Нерест кораллов".

© Фото : Chia Chi Chang / Ocean Art 2020
© Фото : Steven Kovacs / Ocean Art 2020

Кадр Стивена Ковача (Steven Kovacs) "Спаривание крабов" удостоен победы в номинации "Поведение морских обитателей".

Работа фотографа Steven Kovacs Спаривание крабов, занявшая 1 место в категории Поведение морских обитателей фотоконкурса Ocean Art 2020
9 из 15

Кадр Стивена Ковача (Steven Kovacs) "Спаривание крабов" удостоен победы в номинации "Поведение морских обитателей".

© Фото : Steven Kovacs / Ocean Art 2020
© Фото : Qing Lin / Ocean Art 2020

Работу Цин Линь (Qing Lin) "Мама и детеныш" отметили третьим местом в номинации "Широкий угол".

Работа фотографа Qing Lin Мама и детеныш, занявшая 3 место в категории Широкий угол фотоконкурса Ocean Art 2020
10 из 15

Работу Цин Линь (Qing Lin) "Мама и детеныш" отметили третьим местом в номинации "Широкий угол".

© Фото : Qing Lin / Ocean Art 2020
© Фото : Galice Hoarau / Ocean Art 2020

"Морской конек" Галис Хоарау (Galice Hoarau) обошел конкурентов в номинации "Макро".

Работа фотографа Galice Hoarau Морской конек, занявшая 1 место в категории Макро фотоконкурса Ocean Art 2020
11 из 15

"Морской конек" Галис Хоарау (Galice Hoarau) обошел конкурентов в номинации "Макро".

© Фото : Galice Hoarau / Ocean Art 2020
© Фото : Celia Kujala / Ocean Art 2020

Автору фото "Моя новая игрушка" Селии Куджале (Celia Kujala) досталось четвертое место в категории "Широкий угол".

Работа фотографа Celia Kujala Моя новая игрушка, занявшая 4 место в категории Широкий угол фотоконкурса Ocean Art 2020
12 из 15

Автору фото "Моя новая игрушка" Селии Куджале (Celia Kujala) досталось четвертое место в категории "Широкий угол".

© Фото : Celia Kujala / Ocean Art 2020
© Фото : Jenny Stock / Ocean Art 2020

В номинации "Подводное искусство" победу присудили Дженни Сток (Jenny Stock) за кадр "Крокосмайл".

Работа фотографа Jenny Stock Крокосмайл, занявшая 1 место в категории Подводное искусство фотоконкурса Ocean Art 2020
13 из 15

В номинации "Подводное искусство" победу присудили Дженни Сток (Jenny Stock) за кадр "Крокосмайл".

© Фото : Jenny Stock / Ocean Art 2020
© Фото : PT Hirschfield / Ocean Art 2020

"Пять маленьких морских коньков" принесли фотографу ПТ Хиршфилду (PT Hirschfield) первое место в номинации "Макросъемка компактной камерой".

Работа фотографа PT Hirschfield 5 маленьких морских коньков, занявшая 1 место в категории Макросъемка компактной камерой фотоконкурса Ocean Art 2020
14 из 15

"Пять маленьких морских коньков" принесли фотографу ПТ Хиршфилду (PT Hirschfield) первое место в номинации "Макросъемка компактной камерой".

© Фото : PT Hirschfield / Ocean Art 2020
© Фото : Johan Sundelin / Ocean Art 2020

Кадру "В ожидании поцелуя" Йохана Сунделина (Johan Sundelin) жюри отдало второе место в номинации "Холодная вода".

Работа фотографа Johan Sundelin В ожидании поцелуя, занявшая 2 место в категории Холодная вода фотоконкурса Ocean Art 2020
15 из 15

Кадру "В ожидании поцелуя" Йохана Сунделина (Johan Sundelin) жюри отдало второе место в номинации "Холодная вода".

© Фото : Johan Sundelin / Ocean Art 2020
 
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