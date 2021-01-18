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Путин поручил рассмотреть увеличение средств ФНБ для нефтегазохимии
Путин поручил рассмотреть увеличение средств ФНБ для нефтегазохимии
Президент России Путин поручил правительству до 31 мая рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:14
2021-01-18T14:14
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Путин поручил правительству до 31 мая рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), привлекаемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для реализации проектов нефтегазохимии, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля."Рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния, привлекаемых акционерным обществом "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" для реализации проектов в нефтегазохимической промышленности. Срок – 31 мая 2021 года", - говорится в документе.
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российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, экономика

Путин поручил рассмотреть увеличение средств ФНБ для нефтегазохимии

14:14 18.01.2021
 
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Президент РФ В. Путин провел встречу с главой Удмуртии А Бречаловым - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Путин поручил правительству до 31 мая рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), привлекаемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для реализации проектов нефтегазохимии, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
"Рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния, привлекаемых акционерным обществом "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" для реализации проектов в нефтегазохимической промышленности. Срок – 31 мая 2021 года", - говорится в документе.
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Российский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинЭкономика
 
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