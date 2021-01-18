https://ria.ru/20210118/fnb-1593514863.html

Путин поручил рассмотреть увеличение средств ФНБ для нефтегазохимии

Путин поручил рассмотреть увеличение средств ФНБ для нефтегазохимии

Президент России Путин поручил правительству до 31 мая рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:14

2021-01-18T14:14

2021-01-18T14:14

российский фонд прямых инвестиций

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Путин поручил правительству до 31 мая рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), привлекаемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для реализации проектов нефтегазохимии, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля."Рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния, привлекаемых акционерным обществом "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" для реализации проектов в нефтегазохимической промышленности. Срок – 31 мая 2021 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20201222/fnb-1590381489.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, экономика