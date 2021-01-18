Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/finlyandiya-1593492883.html
Финляндия будет закрыта для туристов и ограничит въезд в страну
Финляндия будет закрыта для туристов и ограничит въезд в страну
Финляндия не откроется для туризма в ближайшее время, правительство страны в пятницу планирует ещё больше ограничить въезд в страну, рассказала в понедельник... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:43
2021-01-18T12:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новости - туризм
катар
вьетнам
финляндия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/137192/63/1371926354_0:234:4000:2484_1920x0_80_0_0_08a889f193f49d73ff1642fe4763f9ea.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв — РИА Новости. Финляндия не откроется для туризма в ближайшее время, правительство страны в пятницу планирует ещё больше ограничить въезд в страну, рассказала в понедельник РИА Новости представитель МВД Финляндии Эриикка Костинен.Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.На текущий момент ограничения на перемещение через границу Финляндии действуют до 9 февраля.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/turizm-1593479794.html
катар
вьетнам
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/137192/63/1371926354_189:0:3813:2718_1920x0_80_0_0_d80b739e8c7185acc9bf958014baac03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм, катар, вьетнам, финляндия, в мире

Финляндия будет закрыта для туристов и ограничит въезд в страну

12:43 18.01.2021
 
© Fotolia / Oleg PodzorovВид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Fotolia / Oleg Podzorov
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв — РИА Новости. Финляндия не откроется для туризма в ближайшее время, правительство страны в пятницу планирует ещё больше ограничить въезд в страну, рассказала в понедельник РИА Новости представитель МВД Финляндии Эриикка Костинен.
Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.
"Финляндия определенно не откроется для туризма в ближайшем будущем. Напротив, в эту пятницу наше правительство планирует принять решение о новых ограничениях на въезд в Финляндию. Разрешены только необходимые деловые поездки и перевозка грузов", - отметила Костинен.
На текущий момент ограничения на перемещение через границу Финляндии действуют до 9 февраля.
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 12:10Туризм
Эксперты рассказали, могут ли туристы посещать Индию, Вьетнам и Финляндию
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмКатарВьетнамФинляндияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
04:14Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
04:10Названы наиболее раздражающие формы общения в интернете
03:52Посол Италии в Москве привился российской вакциной "Спутник V"
03:36В Бельгии три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем
03:32Американцы на МКС поделились едой с ожидающими поставки россиянами
Лента новостейМолния