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Финляндия будет закрыта для туристов и ограничит въезд в страну
Финляндия будет закрыта для туристов и ограничит въезд в страну
Финляндия не откроется для туризма в ближайшее время, правительство страны в пятницу планирует ещё больше ограничить въезд в страну, рассказала в понедельник... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:43
2021-01-18T12:43
2021-01-18T12:43
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв — РИА Новости. Финляндия не откроется для туризма в ближайшее время, правительство страны в пятницу планирует ещё больше ограничить въезд в страну, рассказала в понедельник РИА Новости представитель МВД Финляндии Эриикка Костинен.Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.На текущий момент ограничения на перемещение через границу Финляндии действуют до 9 февраля.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм, катар, вьетнам, финляндия, в мире