https://ria.ru/20210118/finlyandiya-1593492883.html

Финляндия будет закрыта для туристов и ограничит въезд в страну

Финляндия будет закрыта для туристов и ограничит въезд в страну

Финляндия не откроется для туризма в ближайшее время, правительство страны в пятницу планирует ещё больше ограничить въезд в страну, рассказала в понедельник... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:43

2021-01-18T12:43

2021-01-18T12:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

новости - туризм

катар

вьетнам

финляндия

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв — РИА Новости. Финляндия не откроется для туризма в ближайшее время, правительство страны в пятницу планирует ещё больше ограничить въезд в страну, рассказала в понедельник РИА Новости представитель МВД Финляндии Эриикка Костинен.Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.На текущий момент ограничения на перемещение через границу Финляндии действуют до 9 февраля.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/turizm-1593479794.html

катар

вьетнам

финляндия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм, катар, вьетнам, финляндия, в мире