https://ria.ru/20210118/feofil-1593559259.html

В Крещенский сочельник патриарх Иерусалима освятил воды Иордана

В Крещенский сочельник патриарх Иерусалима освятил воды Иордана

Праздник Крещения в условиях пандемии коронавируса впервые за много лет проходил на берегу реки Иордан без паломников и туристов, за тем, как патриарх... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T17:16

2021-01-18T17:16

2021-01-18T17:16

религия и мировоззрение

иордан

новости - религия и мировоззрение

феофил iii (патриарх иерусалимский)

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ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН, 18 янв - РИА Новости. Праздник Крещения в условиях пандемии коронавируса впервые за много лет проходил на берегу реки Иордан без паломников и туристов, за тем, как патриарх Иерусалима Феофил III освятил воды священной реки, наблюдали лишь несколько священнослужителей, полицейские и немногочисленные журналисты, в числе которых была корреспондент РИА Новости.Традиционная процессия - крестный ход от Иудейской пустыни к реке Иордан - в этот крещенский сочельник был непривычно немногочисленным. Предстоятеля иерусалимской православной церкви сопровождали несколько священнослужителей, в том числе глава Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов)."Нам очень грустно, что сегодня так мало людей могут пережить эти святые чувства рядом с местом крещения Господа. Но мы верим, что по его милости, может быть, в этом году все закончится и сюда вернутся паломники, чтобы поклониться святым местам, а в следующем году мы уже сможем встречать этот праздник в привычном многолюдье среди верующих, приезжающих сюда с севера и юга, с запада и востока", - сказал отец Александр в интервью РИА Новости.Израильские силовики, на которых традиционно лежит ответственность за организацию праздника и обеспечение безопасности в приграничной зоне, на этот раз допустили к берегу Иордана 50 человек. Еще меньше молящихся находились в этот момент на противоположном Восточном берегу Иордана. После праздничного молебна Патриарх Феофил спустился по мосткам к берегу реки и трижды, как предписывает традиция, опустил кипарисовый крест в воды Иордана. Греческий Патриарх специально поздравил российских верующих с праздником Крещения."Благословение из святых мест, со священных берегов реки Иордан, где Господь наш Иисус был крещён Иоанном Крестителем. Это особый день, потому что мы встречаем сегодня божественный свет и молимся, чтобы этот божественных свет отразился в сердце каждого, в сердцах русских людей. Пусть наполнит он умы лидеров мира, мир и справедливость восторжествуют и мы избавимся от этого разрушительного вируса COVID-19. Да благословит вас Бог!", - сказал Феофил III РИА Новости.В этом году из-за отсутствия паломников и туристов, которые традиционно в крещенский сочельник окунаются в воды Иордана, праздничные мероприятия прошли достаточно быстро. Строгие карантинные меры коснулись и этого излюбленного христианами праздника, впервые за много лет иерусалимский патриарх не выпускал в небо белую голубку, символизирующую Дух Святый, сошедший в момент Крещения на Христа.Еще год назад израильские военные разминировали значительную зону, прилегающую к историческому месту Крещения Иисуса, открыв для желающих находящиеся в приграничной полосе брошенные после шестидневной войны 1967 года христианские монастыри и церкви, однако увидеть их паломники смогут уже после отмены карантинных ограничений и открытия воздушных границ Израиля для иностранцев.

https://ria.ru/20210116/kreschenie-1593342290.html

https://ria.ru/20210118/kreschenie-1593458518.html

иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иордан, новости - религия и мировоззрение, феофил iii (патриарх иерусалимский)