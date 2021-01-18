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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210118/feofil-1593559259.html
В Крещенский сочельник патриарх Иерусалима освятил воды Иордана
В Крещенский сочельник патриарх Иерусалима освятил воды Иордана
Праздник Крещения в условиях пандемии коронавируса впервые за много лет проходил на берегу реки Иордан без паломников и туристов, за тем, как патриарх... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:16
2021-01-18T17:16
религия и мировоззрение
иордан
новости - религия и мировоззрение
феофил iii (патриарх иерусалимский)
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ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН, 18 янв - РИА Новости. Праздник Крещения в условиях пандемии коронавируса впервые за много лет проходил на берегу реки Иордан без паломников и туристов, за тем, как патриарх Иерусалима Феофил III освятил воды священной реки, наблюдали лишь несколько священнослужителей, полицейские и немногочисленные журналисты, в числе которых была корреспондент РИА Новости.Традиционная процессия - крестный ход от Иудейской пустыни к реке Иордан - в этот крещенский сочельник был непривычно немногочисленным. Предстоятеля иерусалимской православной церкви сопровождали несколько священнослужителей, в том числе глава Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов)."Нам очень грустно, что сегодня так мало людей могут пережить эти святые чувства рядом с местом крещения Господа. Но мы верим, что по его милости, может быть, в этом году все закончится и сюда вернутся паломники, чтобы поклониться святым местам, а в следующем году мы уже сможем встречать этот праздник в привычном многолюдье среди верующих, приезжающих сюда с севера и юга, с запада и востока", - сказал отец Александр в интервью РИА Новости.Израильские силовики, на которых традиционно лежит ответственность за организацию праздника и обеспечение безопасности в приграничной зоне, на этот раз допустили к берегу Иордана 50 человек. Еще меньше молящихся находились в этот момент на противоположном Восточном берегу Иордана. После праздничного молебна Патриарх Феофил спустился по мосткам к берегу реки и трижды, как предписывает традиция, опустил кипарисовый крест в воды Иордана. Греческий Патриарх специально поздравил российских верующих с праздником Крещения."Благословение из святых мест, со священных берегов реки Иордан, где Господь наш Иисус был крещён Иоанном Крестителем. Это особый день, потому что мы встречаем сегодня божественный свет и молимся, чтобы этот божественных свет отразился в сердце каждого, в сердцах русских людей. Пусть наполнит он умы лидеров мира, мир и справедливость восторжествуют и мы избавимся от этого разрушительного вируса COVID-19. Да благословит вас Бог!", - сказал Феофил III РИА Новости.В этом году из-за отсутствия паломников и туристов, которые традиционно в крещенский сочельник окунаются в воды Иордана, праздничные мероприятия прошли достаточно быстро. Строгие карантинные меры коснулись и этого излюбленного христианами праздника, впервые за много лет иерусалимский патриарх не выпускал в небо белую голубку, символизирующую Дух Святый, сошедший в момент Крещения на Христа.Еще год назад израильские военные разминировали значительную зону, прилегающую к историческому месту Крещения Иисуса, открыв для желающих находящиеся в приграничной полосе брошенные после шестидневной войны 1967 года христианские монастыри и церкви, однако увидеть их паломники смогут уже после отмены карантинных ограничений и открытия воздушных границ Израиля для иностранцев.
https://ria.ru/20210116/kreschenie-1593342290.html
https://ria.ru/20210118/kreschenie-1593458518.html
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иордан, новости - религия и мировоззрение, феофил iii (патриарх иерусалимский)

В Крещенский сочельник патриарх Иерусалима освятил воды Иордана

17:16 18.01.2021
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкПатриарх Иерусалимский Феофил III
Патриарх Иерусалимский Феофил III - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН, 18 янв - РИА Новости. Праздник Крещения в условиях пандемии коронавируса впервые за много лет проходил на берегу реки Иордан без паломников и туристов, за тем, как патриарх Иерусалима Феофил III освятил воды священной реки, наблюдали лишь несколько священнослужителей, полицейские и немногочисленные журналисты, в числе которых была корреспондент РИА Новости.
Традиционная процессия - крестный ход от Иудейской пустыни к реке Иордан - в этот крещенский сочельник был непривычно немногочисленным. Предстоятеля иерусалимской православной церкви сопровождали несколько священнослужителей, в том числе глава Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов).
"Нам очень грустно, что сегодня так мало людей могут пережить эти святые чувства рядом с местом крещения Господа. Но мы верим, что по его милости, может быть, в этом году все закончится и сюда вернутся паломники, чтобы поклониться святым местам, а в следующем году мы уже сможем встречать этот праздник в привычном многолюдье среди верующих, приезжающих сюда с севера и юга, с запада и востока", - сказал отец Александр в интервью РИА Новости.
Крещенская иордань у стен Ферапонтова Белозерского Богородице-Рождественского монастыря в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 17:46Религия и мировоззрение
В РПЦ рекомендовали не окунаться в прорубь на Крещение из-за коронавируса
Израильские силовики, на которых традиционно лежит ответственность за организацию праздника и обеспечение безопасности в приграничной зоне, на этот раз допустили к берегу Иордана 50 человек. Еще меньше молящихся находились в этот момент на противоположном Восточном берегу Иордана. После праздничного молебна Патриарх Феофил спустился по мосткам к берегу реки и трижды, как предписывает традиция, опустил кипарисовый крест в воды Иордана. Греческий Патриарх специально поздравил российских верующих с праздником Крещения.
"Благословение из святых мест, со священных берегов реки Иордан, где Господь наш Иисус был крещён Иоанном Крестителем. Это особый день, потому что мы встречаем сегодня божественный свет и молимся, чтобы этот божественных свет отразился в сердце каждого, в сердцах русских людей. Пусть наполнит он умы лидеров мира, мир и справедливость восторжествуют и мы избавимся от этого разрушительного вируса COVID-19. Да благословит вас Бог!", - сказал Феофил III РИА Новости.
В этом году из-за отсутствия паломников и туристов, которые традиционно в крещенский сочельник окунаются в воды Иордана, праздничные мероприятия прошли достаточно быстро. Строгие карантинные меры коснулись и этого излюбленного христианами праздника, впервые за много лет иерусалимский патриарх не выпускал в небо белую голубку, символизирующую Дух Святый, сошедший в момент Крещения на Христа.
Крещенские купания в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 10:03Религия и мировоззрение
В МЧС рассказали, как безопасно окунуться в прорубь на Крещение
Еще год назад израильские военные разминировали значительную зону, прилегающую к историческому месту Крещения Иисуса, открыв для желающих находящиеся в приграничной полосе брошенные после шестидневной войны 1967 года христианские монастыри и церкви, однако увидеть их паломники смогут уже после отмены карантинных ограничений и открытия воздушных границ Израиля для иностранцев.
 
Религия и мировоззрениеИорданНовости - Религия и мировоззрениеФеофил III (Патриарх Иерусалимский)
 
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