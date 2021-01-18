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https://ria.ru/20210118/evrosoyuz-1593546325.html
В ЕС заявили, что отношения с Россией не сводятся к проблеме Навального
В ЕС заявили, что отношения с Россией не сводятся к проблеме Навального
Отношения Евросоюза с РФ не сводятся только к проблеме Алексея Навального, существуют другие важные вопросы, заявил на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:15
2021-01-18T16:20
организация по запрещению химического оружия
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
евросоюз
великобритания
германия
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ/МАДРИД, 18 янв – РИА Новости. Отношения Евросоюза с РФ не сводятся только к проблеме Алексея Навального, существуют другие важные вопросы, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.Отвечая на вопрос о возможном расширении санкций против России из-за Навального, Стано подчеркнул, что вопрос санкций – конфиденциальная тема. "Вопросы санкций – это конфиденциальный процесс. Как только какое-либо решение будет принято по положенной единогласной процедуре, будет сделано соответствующее заявление", - сказал он.В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ И ЕС.В свою очередь премьер Испании Педро Санчес выразил сожаление в связи с задержанием Навального и призвал страны ЕС вести переговоры не только с властями РФ, но и с российским гражданским обществом. "Отношения с Россией требуют баланса, который необходимо соблюдать, между твердостью в защите наших принципов, интересов и диалогом. Речь идет не столько о том, чтобы говорить с Россией, с его правительством говорят постоянно, но и о том, чтобы точно знать, о чем мы хотим говорить с Россией и с какой целью. В диалоге также должно участвовать российское гражданское общество", - сказал он на конференции послов Испании в иностранных государствах.Находившийся в розыске Навальный вернулся в Россию из ФРГ в воскресенье. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.После задержания США, Британия, Германия и другие страны призвали Россию освободить блогера. На это глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что цель западных стран - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку".У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593488084.html
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html
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организация по запрещению химического оружия, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, великобритания, германия, сша, в мире

В ЕС заявили, что отношения с Россией не сводятся к проблеме Навального

16:15 18.01.2021 (обновлено: 16:20 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельнико
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БРЮССЕЛЬ/МАДРИД, 18 янв – РИА Новости. Отношения Евросоюза с РФ не сводятся только к проблеме Алексея Навального, существуют другие важные вопросы, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

"В октябре прошлого года на Совете МИД Евросоюза его члены обсуждали отношения с Россией. Эти отношения строятся на пяти основных принципах, которые были установлены в 2016 году… В октябре было сказано, что отношения с Россией нельзя сводить к ситуации с Навальным, поскольку есть и другие вопросы, как Украина, минские соглашения. Все это принимается во внимание странами-членами ЕС", - сказал он, напомнив, что накануне ЕС уже потребовал освобождения блогера.

Отвечая на вопрос о возможном расширении санкций против России из-за Навального, Стано подчеркнул, что вопрос санкций – конфиденциальная тема. "Вопросы санкций – это конфиденциальный процесс. Как только какое-либо решение будет принято по положенной единогласной процедуре, будет сделано соответствующее заявление", - сказал он.
В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ И ЕС.
В свою очередь премьер Испании Педро Санчес выразил сожаление в связи с задержанием Навального и призвал страны ЕС вести переговоры не только с властями РФ, но и с российским гражданским обществом. "Отношения с Россией требуют баланса, который необходимо соблюдать, между твердостью в защите наших принципов, интересов и диалогом. Речь идет не столько о том, чтобы говорить с Россией, с его правительством говорят постоянно, но и о том, чтобы точно знать, о чем мы хотим говорить с Россией и с какой целью. В диалоге также должно участвовать российское гражданское общество", - сказал он на конференции послов Испании в иностранных государствах.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 12:24
Лавров раскритиковал поведение Германии в ситуации с Навальным
Находившийся в розыске Навальный вернулся в Россию из ФРГ в воскресенье. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.
После задержания США, Британия, Германия и другие страны призвали Россию освободить блогера. На это глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что цель западных стран - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку".
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 08:00
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Организация по запрещению химического оружияСергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзВеликобританияГерманияСШАВ мире
 
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