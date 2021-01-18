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В ДНР допустили эскалацию боевых действий из-за политики Украины
В ДНР допустили эскалацию боевых действий из-за политики Украины
Киев блокирует механизм контроля за соблюдением перемирия, что может привести к обострению на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T21:07
2021-01-18T22:35
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Киев блокирует механизм контроля за соблюдением перемирия, что может привести к обострению на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.Заседание прошло в видеорежиме. В ДНР и ЛНР заявляли, что планируют обсудить обновленный пакет мер по перемирию, в частности действие координационного механизма по предупреждению нарушений.Никоноров призвал сосредоточиться на обсуждении "консолидированного документа мер усиления и контроля режима прекращения огня" и исключить его разночтения.Представитель ДНР добавил, что "возможность реализации полноценной работы координационного механизма, который мог бы в корне переломить сложившуюся ситуацию на линии соприкосновения, остается заблокированной украинской стороной".В Донбассе 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения.Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушения. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
https://ria.ru/20210102/zelenskiy-1591829671.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ДНР допустили эскалацию боевых действий из-за политики Украины

21:07 18.01.2021 (обновлено: 22:35 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР в окопе в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновения
Военнослужащий Народной милиции ДНР в окопе в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Киев блокирует механизм контроля за соблюдением перемирия, что может привести к обострению на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.
Заседание прошло в видеорежиме. В ДНР и ЛНР заявляли, что планируют обсудить обновленный пакет мер по перемирию, в частности действие координационного механизма по предупреждению нарушений.
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Никоноров призвал сосредоточиться на обсуждении "консолидированного документа мер усиления и контроля режима прекращения огня" и исключить его разночтения.

"Только так возможно продвижение вперед в остальных вопросах, таких как разминирование, согласование новых участков разведения, дополнения к Рамочному решению по разведению сил и средств. Представители Киева утверждают, что меры в целом выполняются и необходимости доработки данного документа нет. К сожалению, это не соответствует действительности: украинская сторона еще в сентябре де-факто вышла из договоренностей и не выполняет ни один из пунктов", — цитирует Никонорова представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Представитель ДНР добавил, что "возможность реализации полноценной работы координационного механизма, который мог бы в корне переломить сложившуюся ситуацию на линии соприкосновения, остается заблокированной украинской стороной".
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В Донбассе 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения.
Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушения. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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