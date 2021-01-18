Лавров призвал Париж и Берлин "урезонить" Киев на переговорах по Донбассу
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия "будет по-другому выстраивать свои действия", если Париж и Берлин не заставят Киев выполнять минские и нормандские соглашения по Донбассу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он обратил внимание, что Киев не выполняет минские и нормандские соглашения по Донбассу, а представители Киева делают заявления о том, что эти соглашения не нужно выполнять или можно выполнить только частично.
"Для меня главное - понять, что себе думают французы и немцы. Когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом, они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу. Ничего публичного не произносят. Если установка, что нельзя обижать страну, руководство Украины, с которой связана одна из надежд на сдерживание России, ну тогда пусть нам так прямо и скажут. Тогда мы будем уже по-другому выстраивать свои действия на этом направлении", - заявил Лавров.
Как Россия изменит свою стратегию на этом направлении, он не пояснил.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.