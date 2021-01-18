https://ria.ru/20210118/donbass-1593508221.html

Лавров призвал Париж и Берлин "урезонить" Киев на переговорах по Донбассу

Лавров призвал Париж и Берлин "урезонить" Киев на переговорах по Донбассу

Россия "будет по-другому выстраивать свои действия", если Париж и Берлин не заставят Киев выполнять минские и нормандские соглашения по Донбассу, заявил глава... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:48

2021-01-18T13:48

2021-01-18T13:48

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия "будет по-другому выстраивать свои действия", если Париж и Берлин не заставят Киев выполнять минские и нормандские соглашения по Донбассу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он обратил внимание, что Киев не выполняет минские и нормандские соглашения по Донбассу, а представители Киева делают заявления о том, что эти соглашения не нужно выполнять или можно выполнить только частично.Как Россия изменит свою стратегию на этом направлении, он не пояснил.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

https://ria.ru/20210115/donbass-1593272509.html

франция

германия

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ситуация в днр и лнр, лнр, днр, сергей лавров, франция, германия, украина, в мире