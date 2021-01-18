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Лавров призвал Париж и Берлин "урезонить" Киев на переговорах по Донбассу
Лавров призвал Париж и Берлин "урезонить" Киев на переговорах по Донбассу
Россия "будет по-другому выстраивать свои действия", если Париж и Берлин не заставят Киев выполнять минские и нормандские соглашения по Донбассу, заявил глава... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:48
2021-01-18T13:48
ситуация в днр и лнр
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украина
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия "будет по-другому выстраивать свои действия", если Париж и Берлин не заставят Киев выполнять минские и нормандские соглашения по Донбассу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он обратил внимание, что Киев не выполняет минские и нормандские соглашения по Донбассу, а представители Киева делают заявления о том, что эти соглашения не нужно выполнять или можно выполнить только частично.Как Россия изменит свою стратегию на этом направлении, он не пояснил.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
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ситуация в днр и лнр, лнр, днр, сергей лавров, франция, германия, украина, в мире

Лавров призвал Париж и Берлин "урезонить" Киев на переговорах по Донбассу

13:48 18.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия "будет по-другому выстраивать свои действия", если Париж и Берлин не заставят Киев выполнять минские и нормандские соглашения по Донбассу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он обратил внимание, что Киев не выполняет минские и нормандские соглашения по Донбассу, а представители Киева делают заявления о том, что эти соглашения не нужно выполнять или можно выполнить только частично.

"Для меня главное - понять, что себе думают французы и немцы. Когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом, они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу. Ничего публичного не произносят. Если установка, что нельзя обижать страну, руководство Украины, с которой связана одна из надежд на сдерживание России, ну тогда пусть нам так прямо и скажут. Тогда мы будем уже по-другому выстраивать свои действия на этом направлении", - заявил Лавров.

Как Россия изменит свою стратегию на этом направлении, он не пояснил.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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Зеленский заявил об отсутствии прогресса в урегулировании в Донбассе
 
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