https://ria.ru/20210118/dogovor-1593543874.html

В МИД Польши прокомментировали выход России из Договора по открытому небу

В МИД Польши прокомментировали выход России из Договора по открытому небу

МИД Польши выразил разочарование в связи с тем, что Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:07

2021-01-18T16:07

2021-01-18T16:07

выход сша из договора по открытому небу

договор по открытому небу

дональд трамп

москва

вашингтон (город)

сша

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ВАРШАВА, 18 янв – РИА Новости. МИД Польши выразил разочарование в связи с тем, что Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу.МИД РФ в минувшую пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях."Мы с разочарованием воспринимаем заявление МИД Российской Федерации о начале внутренних процедур по выходу из Договора по открытому небу. Договор до сих пор был важной частью европейской архитектуры безопасности, служащей для укрепления доверия и прозрачности в отношении военной деятельности", - говорится в сообщении МИД, направленном РИА Новости.По мнению польской стороны, "в последние годы было заметно отсутствие реальной воли к сотрудничеству и конкретных шагов со стороны России для обеспечения соблюдения буквы и духа Договора".В МИД утверждают, что "Польша вместе с другими государствами предпринимала многочисленные попытки склонить Россию вернуться к полной реализации документа, что, однако, не принесло ожидаемых результатов".Польская сторона также отметила, что "последствия решения российской стороны станут предметом тесной координации между государствами-участниками Договора".Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.

https://ria.ru/20210118/nebo-1593470841.html

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москва

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сша

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