Слуцкий прокомментировал высылку нидерландских дипломатов из России

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Высылка двух дипломатов Нидерландов – симметричное и абсолютно обоснованное решение, это - адекватный ответ на недружественные шаги, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия высылает двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве, они должны покинуть страну в двухнедельный срок. В понедельник в российское внешнеполитическое ведомство был вызван временный поверенный в делах Королевства Нидерландов в РФ Йоост Рейнтьес, которому заявлен решительный протест в связи с безосновательным объявлением persona non grata в декабре 2020 года двух дипломатических сотрудников посольства России в Нидерландах за якобы деятельность, "несовместимую с их дипломатическим статусом".Он подчеркнул, что объявление persona non grata ранее было принято считать исключительными случаями в дипломатической практике, однако "коллективный Запад" ставит их на регулярную основу."При этом Нидерланды вообще в последнее время стоят в авангарде некой антироссийской кампании. Это проявляется и в рамках межпарламентского сотрудничества, что не может не вызывать нашего сожаления", - добавил депутат.В конце декабря Служба общей разведки и безопасности Нидерландов заявила, что разоблачила двух российских дипломатов в "шпионаже". В голландском МИД РИА Новости сообщили, что двое российских дипломатов объявлены persona non grata и должны покинуть страну в течение двух недель. Посольство РФ тогда подтвердило получение ноты МИД Нидерландов. При этом каких-либо доказательств их противоправных действий на территории страны предъявлено не было. В дипмиссии добавили, что Москва примет ответные меры.

