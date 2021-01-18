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Слуцкий прокомментировал высылку нидерландских дипломатов из России
Слуцкий прокомментировал высылку нидерландских дипломатов из России
Высылка двух дипломатов Нидерландов – симметричное и абсолютно обоснованное решение, это - адекватный ответ на недружественные шаги, заявил председатель... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:18
2021-01-18T16:18
россия
леонид слуцкий
госдума рф
мид нидерландов
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Высылка двух дипломатов Нидерландов – симметричное и абсолютно обоснованное решение, это - адекватный ответ на недружественные шаги, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия высылает двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве, они должны покинуть страну в двухнедельный срок. В понедельник в российское внешнеполитическое ведомство был вызван временный поверенный в делах Королевства Нидерландов в РФ Йоост Рейнтьес, которому заявлен решительный протест в связи с безосновательным объявлением persona non grata в декабре 2020 года двух дипломатических сотрудников посольства России в Нидерландах за якобы деятельность, "несовместимую с их дипломатическим статусом".Он подчеркнул, что объявление persona non grata ранее было принято считать исключительными случаями в дипломатической практике, однако "коллективный Запад" ставит их на регулярную основу."При этом Нидерланды вообще в последнее время стоят в авангарде некой антироссийской кампании. Это проявляется и в рамках межпарламентского сотрудничества, что не может не вызывать нашего сожаления", - добавил депутат.В конце декабря Служба общей разведки и безопасности Нидерландов заявила, что разоблачила двух российских дипломатов в "шпионаже". В голландском МИД РИА Новости сообщили, что двое российских дипломатов объявлены persona non grata и должны покинуть страну в течение двух недель. Посольство РФ тогда подтвердило получение ноты МИД Нидерландов. При этом каких-либо доказательств их противоправных действий на территории страны предъявлено не было. В дипмиссии добавили, что Москва примет ответные меры.
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россия, леонид слуцкий, госдума рф, мид нидерландов, нидерланды, в мире

Слуцкий прокомментировал высылку нидерландских дипломатов из России

16:18 18.01.2021
 
© Фото : страница посольства Нидерландов в России в FacebookЗдание посольства Нидерландов в Москве
Здание посольства Нидерландов в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : страница посольства Нидерландов в России в Facebook
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Высылка двух дипломатов Нидерландов – симметричное и абсолютно обоснованное решение, это - адекватный ответ на недружественные шаги, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия высылает двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве, они должны покинуть страну в двухнедельный срок. В понедельник в российское внешнеполитическое ведомство был вызван временный поверенный в делах Королевства Нидерландов в РФ Йоост Рейнтьес, которому заявлен решительный протест в связи с безосновательным объявлением persona non grata в декабре 2020 года двух дипломатических сотрудников посольства России в Нидерландах за якобы деятельность, "несовместимую с их дипломатическим статусом".

"Решение о высылке двух дипломатов Нидерландов – симметричное и абсолютное обоснованное. Это адекватный ответ на недружественные шаги по грубому выдворению сотрудников российского посольства в Гааге по надуманным причинам. Мы ни в коем случае не должны проглатывать и пропускать подобные выпады", - сказал Слуцкий журналистам.

Он подчеркнул, что объявление persona non grata ранее было принято считать исключительными случаями в дипломатической практике, однако "коллективный Запад" ставит их на регулярную основу.
"При этом Нидерланды вообще в последнее время стоят в авангарде некой антироссийской кампании. Это проявляется и в рамках межпарламентского сотрудничества, что не может не вызывать нашего сожаления", - добавил депутат.
В конце декабря Служба общей разведки и безопасности Нидерландов заявила, что разоблачила двух российских дипломатов в "шпионаже". В голландском МИД РИА Новости сообщили, что двое российских дипломатов объявлены persona non grata и должны покинуть страну в течение двух недель. Посольство РФ тогда подтвердило получение ноты МИД Нидерландов. При этом каких-либо доказательств их противоправных действий на территории страны предъявлено не было. В дипмиссии добавили, что Москва примет ответные меры.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 15:06
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2018-2021 годах
 
РоссияЛеонид СлуцкийГосдума РФМИД НидерландовНидерландыВ мире
 
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