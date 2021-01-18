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В Чите ищут пропавшего два дня назад подростка
В Чите ищут пропавшего два дня назад подростка
Следователи возбудили уголовное дело после пропажи 13-летнего подростка в Чите, который ушел их дома в субботу и пока не вернулся, сообщает СУСК Забайкальского... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T09:10
2021-01-18T09:10
забайкальский край
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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пропажи 13-летнего подростка в Чите, который ушел их дома в субботу и пока не вернулся, сообщает СУСК Забайкальского края.В настоящее время следствие поручило сотрудникам полиции провести комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления местонахождения подростка. В настоящий момент проводятся поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники полиции, волонтёры, всего более 100 человек.
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забайкальский край, чита

В Чите ищут пропавшего два дня назад подростка

09:10 18.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пропажи 13-летнего подростка в Чите, который ушел их дома в субботу и пока не вернулся, сообщает СУСК Забайкальского края.
"Шестнадцатого января 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о 13-летнем подростке, который ушёл из дома в Ингодинском районе Читы и не вернулся. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
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В настоящее время следствие поручило сотрудникам полиции провести комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления местонахождения подростка. В настоящий момент проводятся поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники полиции, волонтёры, всего более 100 человек.
 
Забайкальский крайЧита
 
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