https://ria.ru/20210118/chita-1593452594.html
В Чите ищут пропавшего два дня назад подростка
В Чите ищут пропавшего два дня назад подростка
Следователи возбудили уголовное дело после пропажи 13-летнего подростка в Чите, который ушел их дома в субботу и пока не вернулся, сообщает СУСК Забайкальского... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T09:10
2021-01-18T09:10
2021-01-18T09:10
забайкальский край
чита
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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пропажи 13-летнего подростка в Чите, который ушел их дома в субботу и пока не вернулся, сообщает СУСК Забайкальского края.В настоящее время следствие поручило сотрудникам полиции провести комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления местонахождения подростка. В настоящий момент проводятся поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники полиции, волонтёры, всего более 100 человек.
https://ria.ru/20210118/devochka-1593439928.html
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