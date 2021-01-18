https://ria.ru/20210118/chita-1593452594.html

В Чите ищут пропавшего два дня назад подростка

В Чите ищут пропавшего два дня назад подростка

Следователи возбудили уголовное дело после пропажи 13-летнего подростка в Чите, который ушел их дома в субботу и пока не вернулся, сообщает СУСК Забайкальского... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T09:10

2021-01-18T09:10

2021-01-18T09:10

забайкальский край

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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пропажи 13-летнего подростка в Чите, который ушел их дома в субботу и пока не вернулся, сообщает СУСК Забайкальского края.В настоящее время следствие поручило сотрудникам полиции провести комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления местонахождения подростка. В настоящий момент проводятся поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники полиции, волонтёры, всего более 100 человек.

https://ria.ru/20210118/devochka-1593439928.html

забайкальский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

забайкальский край, чита