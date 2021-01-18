https://ria.ru/20210118/chinovnik-1593443682.html

СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия

СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия

Власти США задержали чиновника американского штата Нью-Мексико, ему предъявлены обвинения в связи с участием в беспорядках на территории Капитолия, передает... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T05:48

2021-01-18T05:48

2021-01-18T05:48

захват капитолия в вашингтоне

фбр

капитолий

дональд трамп

джо байден

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вашингтон (город)

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колумбия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти США задержали чиновника американского штата Нью-Мексико, ему предъявлены обвинения в связи с участием в беспорядках на территории Капитолия, передает телеканал KVIA ABC-7 News.Речь идет о Койе Гриффине, чиновнике округа Отеро и лидера объединения активистов Cowboys for Trump ("Ковбои за Трампа"). Гриффин был задержан в воскресенье в столичном округе Колумбия. По данным источников канала, власти ранее объявили общенациональное предупреждение в связи с вероятным участием Гриффина в беспорядках.Ранее он заявлял, что вернется в Капитолий на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января. Он планировал приехать в Вашингтон с двумя пистолетами – так он хотел "воспользоваться" второй поправкой к Конституции США.После этого агенты ФБР в Вашингтоне заключили Гриффина под стражу. Канал ознакомился с протоколам федерального суда, согласно которым, Гриффину предъявлены обвинения "в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий". Отмечается, что подозреваемый был идентифицирован по видео, которое он выложил в социальных сетях.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html

москва

вашингтон (город)

сша

колумбия

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фбр, капитолий, дональд трамп, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, колумбия, в мире