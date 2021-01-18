СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти США задержали чиновника американского штата Нью-Мексико, ему предъявлены обвинения в связи с участием в беспорядках на территории Капитолия, передает телеканал KVIA ABC-7 News.
Речь идет о Койе Гриффине, чиновнике округа Отеро и лидера объединения активистов Cowboys for Trump ("Ковбои за Трампа"). Гриффин был задержан в воскресенье в столичном округе Колумбия. По данным источников канала, власти ранее объявили общенациональное предупреждение в связи с вероятным участием Гриффина в беспорядках.
Ранее он заявлял, что вернется в Капитолий на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января. Он планировал приехать в Вашингтон с двумя пистолетами – так он хотел "воспользоваться" второй поправкой к Конституции США.
"Во второй половине дня 17 января 2021 года полиция Капитолия США уведомила ФБР о задержании Коуи Гриффина из Нью-Мексико, на которого был выдан ордер на арест за его участие в беспорядках в Капитолии 6 января", - говорится в заявлении ФБР, которое приводит телеканал.
После этого агенты ФБР в Вашингтоне заключили Гриффина под стражу. Канал ознакомился с протоколам федерального суда, согласно которым, Гриффину предъявлены обвинения "в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий". Отмечается, что подозреваемый был идентифицирован по видео, которое он выложил в социальных сетях.
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Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.