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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210118/chinovnik-1593443682.html
СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия
СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия
Власти США задержали чиновника американского штата Нью-Мексико, ему предъявлены обвинения в связи с участием в беспорядках на территории Капитолия, передает... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T05:48
2021-01-18T05:48
захват капитолия в вашингтоне
фбр
капитолий
дональд трамп
джо байден
москва
вашингтон (город)
сша
колумбия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти США задержали чиновника американского штата Нью-Мексико, ему предъявлены обвинения в связи с участием в беспорядках на территории Капитолия, передает телеканал KVIA ABC-7 News.Речь идет о Койе Гриффине, чиновнике округа Отеро и лидера объединения активистов Cowboys for Trump ("Ковбои за Трампа"). Гриффин был задержан в воскресенье в столичном округе Колумбия. По данным источников канала, власти ранее объявили общенациональное предупреждение в связи с вероятным участием Гриффина в беспорядках.Ранее он заявлял, что вернется в Капитолий на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января. Он планировал приехать в Вашингтон с двумя пистолетами – так он хотел "воспользоваться" второй поправкой к Конституции США.После этого агенты ФБР в Вашингтоне заключили Гриффина под стражу. Канал ознакомился с протоколам федерального суда, согласно которым, Гриффину предъявлены обвинения "в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий". Отмечается, что подозреваемый был идентифицирован по видео, которое он выложил в социальных сетях.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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фбр, капитолий, дональд трамп, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, колумбия, в мире

СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия

05:48 18.01.2021
 
© REUTERS / Jim UrquhartСторонники Дональда Трампа у здания Конгресса США в Вашингтоне
Сторонники Дональда Трампа у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© REUTERS / Jim Urquhart
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти США задержали чиновника американского штата Нью-Мексико, ему предъявлены обвинения в связи с участием в беспорядках на территории Капитолия, передает телеканал KVIA ABC-7 News.
Речь идет о Койе Гриффине, чиновнике округа Отеро и лидера объединения активистов Cowboys for Trump ("Ковбои за Трампа"). Гриффин был задержан в воскресенье в столичном округе Колумбия. По данным источников канала, власти ранее объявили общенациональное предупреждение в связи с вероятным участием Гриффина в беспорядках.
Ранее он заявлял, что вернется в Капитолий на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января. Он планировал приехать в Вашингтон с двумя пистолетами – так он хотел "воспользоваться" второй поправкой к Конституции США.
"Во второй половине дня 17 января 2021 года полиция Капитолия США уведомила ФБР о задержании Коуи Гриффина из Нью-Мексико, на которого был выдан ордер на арест за его участие в беспорядках в Капитолии 6 января", - говорится в заявлении ФБР, которое приводит телеканал.
После этого агенты ФБР в Вашингтоне заключили Гриффина под стражу. Канал ознакомился с протоколам федерального суда, согласно которым, Гриффину предъявлены обвинения "в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий". Отмечается, что подозреваемый был идентифицирован по видео, которое он выложил в социальных сетях.
Военнослужащие Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 08:00
Страна готовится к репрессиям: загадочные смерти уже начались
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеФБРКапитолийДональд ТрампДжо БайденМоскваВашингтон (город)СШАКолумбияВ мире
 
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