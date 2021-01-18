https://ria.ru/20210118/bolgariya-1593556195.html
Болгария готовится к массовому приему туристов из России
Болгария готовится к массовому приему туристов из России
В Болгарии надеются, что всеобщая вакцинация вернет туризм к нормальным объемам и, в первую очередь, рассчитывают на возвращение российских гостей, сообщает... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:26
2021-01-18T17:26
2021-01-18T17:26
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Болгарии надеются, что всеобщая вакцинация вернет туризм к нормальным объемам и, в первую очередь, рассчитывают на возвращение российских гостей, сообщает Турпром.Такое заявление озвучила министр туризма страны Марияна Николова во время инспекции аэропорта города Бургас, одного из основных "курортных" хабов.В Национальном туристическом представительстве Болгарии в России рассказали, что, по словам главного исполнительного директора концессионера Франка Кванте, в сезоне 2021 года в Бургасе ожидают 6 400 авиарейсов. Больше всего полетов заявлено из России. Кроме того, в Болгарии рассчитывают на польский и чешский рынки.Летний сезон в стране должен начаться 1 июня.
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коронавирус covid-19, туристы, отдых, туризм, новости - туризм, бургас, болгария