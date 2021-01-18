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Туризм
https://ria.ru/20210118/bolgariya-1593556195.html
Болгария готовится к массовому приему туристов из России
Болгария готовится к массовому приему туристов из России
В Болгарии надеются, что всеобщая вакцинация вернет туризм к нормальным объемам и, в первую очередь, рассчитывают на возвращение российских гостей, сообщает... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:26
2021-01-18T17:26
коронавирус covid-19
туристы
отдых
туризм
туризм
новости - туризм
бургас
болгария
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Болгарии надеются, что всеобщая вакцинация вернет туризм к нормальным объемам и, в первую очередь, рассчитывают на возвращение российских гостей, сообщает Турпром.Такое заявление озвучила министр туризма страны Марияна Николова во время инспекции аэропорта города Бургас, одного из основных "курортных" хабов.В Национальном туристическом представительстве Болгарии в России рассказали, что, по словам главного исполнительного директора концессионера Франка Кванте, в сезоне 2021 года в Бургасе ожидают 6 400 авиарейсов. Больше всего полетов заявлено из России. Кроме того, в Болгарии рассчитывают на польский и чешский рынки.Летний сезон в стране должен начаться 1 июня.
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коронавирус covid-19, туристы, отдых, туризм, новости - туризм, бургас, болгария

Болгария готовится к массовому приему туристов из России

17:26 18.01.2021
 
© AFP 2020 / Nikolay DoichinovГорнолыжный курорт Банско в Болгарии
Горнолыжный курорт Банско в Болгарии - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AFP 2020 / Nikolay Doichinov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Болгарии надеются, что всеобщая вакцинация вернет туризм к нормальным объемам и, в первую очередь, рассчитывают на возвращение российских гостей, сообщает Турпром.
Такое заявление озвучила министр туризма страны Марияна Николова во время инспекции аэропорта города Бургас, одного из основных "курортных" хабов.
В Национальном туристическом представительстве Болгарии в России рассказали, что, по словам главного исполнительного директора концессионера Франка Кванте, в сезоне 2021 года в Бургасе ожидают 6 400 авиарейсов. Больше всего полетов заявлено из России. Кроме того, в Болгарии рассчитывают на польский и чешский рынки.
Летний сезон в стране должен начаться 1 июня.
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