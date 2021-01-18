https://ria.ru/20210118/bogatyr-1593468383.html

"Последний богатырь" снова возглавил прокат по итогам выходных

"Последний богатырь" снова возглавил прокат по итогам выходных

По предварительным данным портала kinobusiness.com, фильм "Последний богатырь: Корень зла" собрал в российском прокате более 135 миллионов рублей за выходные... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:35

2021-01-18T11:35

2021-01-18T11:35

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константин хабенский

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. По предварительным данным портала kinobusiness.com, фильм "Последний богатырь: Корень зла" собрал в российском прокате более 135 миллионов рублей за выходные. Лента вновь стала лидером по итогам уик-энда.Премьера сиквела "Последнего богатыря" состоялась 1 января 2021 года. Первая часть картины о сыне Ильи Муромца вышла в октябре 2017 года. В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Елена Валюшкина, Кирилл Зайцев. Общие сборы картины по состоянию на 18 января составляют более 1,8 миллиарда рублей.На второй строчке рейтинга — "Чудо-женщина: 1984" Патти Дженкинс, набравшая более 130 миллионов рублей. Фильм показывают в российских кинотеатрах с 14 января. В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Педро Паскаль, Кристен Уиг.С заметным отрывом от лидеров третье место занял "Огонь" Алексея Нужного с результатом почти 83 миллиона рублей. Лента вышла на экраны 24 декабря. В ролях: Константин Хабенский, Виктор Добронравов, Антон Богданов, Роман Курцын, Тихон Жизневский, Иван Янковский, Стася Милославская.На четвертой строчке рейтинга "Семейка Крудс: Новоселье" (46 миллионов), на пятой — "Конь Юлий и большие скачки" (22,9 миллиона).

https://ria.ru/20210115/kino-1592909159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, галь гадот, илья муромец, константин хабенский