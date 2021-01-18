https://ria.ru/20210118/blagoustroystvo-1593491491.html

В рамках нацпроекта в Липецкой области благоустроят 17 дворов

В рамках нацпроекта в Липецкой области благоустроят 17 дворов

Власти Липецкой области при участии территориального общественного самоуправления (ТОС) благоустроят 17 дворов в рамках национального проекта "Формирование... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:38

2021-01-18T12:38

2021-01-18T12:38

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

общество

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ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области при участии территориального общественного самоуправления (ТОС) благоустроят 17 дворов в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на благоустройство дворовых территорий в 2021 году из бюджетов всех уровней выделены более 23 миллионов рублей. При этом около 1,4 миллиона рублей из них - средства самих жителей. Артамонов отметил, что на выделенные деньги обустроят развлекательно-интеллектуальные комплексы, горки, песочницы, а также спортивные комплексы с канатными дорожками и малые архитектурные формы.

https://ria.ru/20210113/lider-1592895209.html

липецкая область

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2021

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игорь артамонов, липецкая область, общество