https://ria.ru/20210118/blagoustroystvo-1593491491.html
В рамках нацпроекта в Липецкой области благоустроят 17 дворов
В рамках нацпроекта в Липецкой области благоустроят 17 дворов
Власти Липецкой области при участии территориального общественного самоуправления (ТОС) благоустроят 17 дворов в рамках национального проекта "Формирование... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:38
2021-01-18T12:38
2021-01-18T12:38
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
общество
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ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области при участии территориального общественного самоуправления (ТОС) благоустроят 17 дворов в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на благоустройство дворовых территорий в 2021 году из бюджетов всех уровней выделены более 23 миллионов рублей. При этом около 1,4 миллиона рублей из них - средства самих жителей. Артамонов отметил, что на выделенные деньги обустроят развлекательно-интеллектуальные комплексы, горки, песочницы, а также спортивные комплексы с канатными дорожками и малые архитектурные формы.
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игорь артамонов, липецкая область, общество