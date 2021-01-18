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Липецкая область
https://ria.ru/20210118/blagoustroystvo-1593491491.html
В рамках нацпроекта в Липецкой области благоустроят 17 дворов
В рамках нацпроекта в Липецкой области благоустроят 17 дворов
Власти Липецкой области при участии территориального общественного самоуправления (ТОС) благоустроят 17 дворов в рамках национального проекта "Формирование... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:38
2021-01-18T12:38
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
общество
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ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области при участии территориального общественного самоуправления (ТОС) благоустроят 17 дворов в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на благоустройство дворовых территорий в 2021 году из бюджетов всех уровней выделены более 23 миллионов рублей. При этом около 1,4 миллиона рублей из них - средства самих жителей. Артамонов отметил, что на выделенные деньги обустроят развлекательно-интеллектуальные комплексы, горки, песочницы, а также спортивные комплексы с канатными дорожками и малые архитектурные формы.
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игорь артамонов, липецкая область, общество

В рамках нацпроекта в Липецкой области благоустроят 17 дворов

12:38 18.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовДетская игровая площадка на 3-ей улице Марьиной рощи рядом с домами 17 и 19 в Москве
Детская игровая площадка на 3-ей улице Марьиной рощи рядом с домами 17 и 19 в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области при участии территориального общественного самоуправления (ТОС) благоустроят 17 дворов в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на благоустройство дворовых территорий в 2021 году из бюджетов всех уровней выделены более 23 миллионов рублей. При этом около 1,4 миллиона рублей из них - средства самих жителей.
Артамонов отметил, что на выделенные деньги обустроят развлекательно-интеллектуальные комплексы, горки, песочницы, а также спортивные комплексы с канатными дорожками и малые архитектурные формы.
"Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. Реализация нацпроекта "Жильё и городская среда" – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти Липецкой области", — сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
 
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