Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210118/biznes-1593472741.html
Эксперт: ужесточение налоговых норм в России может добить малый бизнес
Эксперт: ужесточение налоговых норм в России может добить малый бизнес
Усиление уголовной ответственности для физических лиц за уклонение от уплаты налогов может добить малый и средний бизнес, считает эксперт движения "Сильная... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:22
2021-01-18T11:22
сильная россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767282_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_82d8956bdc096a47c082dd3f0f1ac983.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Усиление уголовной ответственности для физических лиц за уклонение от уплаты налогов может добить малый и средний бизнес, считает эксперт движения "Сильная Россия" заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.Ранее зампред СК РФ Елена Леоненко объявила в интервью "Известиям", что Следственный комитет РФ предлагает усилить уголовную ответственности для физических лиц за уклонение от уплаты налогов.По нынешним законам, если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, его руководству придется отвечать и через 10 лет после этого, а срок давности для индивидуальных предпринимателей сейчас – всего два года. Предлагается уравнять эти нормы, а также ужесточить и некоторые другие.По его словам, из-за пандемии малый и средний бизнес сильно пострадал, ему нужна поддержка, "чтобы выжить", а не закручивание гаек.
https://ria.ru/20210114/biznes-1592990150.html
https://ria.ru/20210113/msp-1592926529.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767282_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d98fbc674465b018744d802d4c3bb23d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сильная россия, следственный комитет россии (ск рф)

Эксперт: ужесточение налоговых норм в России может добить малый бизнес

11:22 18.01.2021
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийРаботник в помещении одного из кафе Москвы
Работник в помещении одного из кафе Москвы - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Усиление уголовной ответственности для физических лиц за уклонение от уплаты налогов может добить малый и средний бизнес, считает эксперт движения "Сильная Россия" заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.
Ранее зампред СК РФ Елена Леоненко объявила в интервью "Известиям", что Следственный комитет РФ предлагает усилить уголовную ответственности для физических лиц за уклонение от уплаты налогов.
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 11:58
В Совфеде предложили изменить закон о госзакупках для малого бизнесаВ Совфеде предложили изменить закон о госзакупках для малого бизнеса
По нынешним законам, если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, его руководству придется отвечать и через 10 лет после этого, а срок давности для индивидуальных предпринимателей сейчас – всего два года. Предлагается уравнять эти нормы, а также ужесточить и некоторые другие.
"Уголовная ответственность может добить малый и средний бизнес окончательно. По моему мнению, принятие таких законов нужно перенести на более поздний срок", - заявил Краснов РИА Новости в понедельник.
МСП банк - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 19:49
Корпорация МСП назвала важнейший фактор развития малого бизнеса
По его словам, из-за пандемии малый и средний бизнес сильно пострадал, ему нужна поддержка, "чтобы выжить", а не закручивание гаек.
"Второе, с моей точки зрения, усиление законодательства в такой части - усиление сбора налогов, введение новых налогов, - свидетельствует о том, что у государства нет других источников финансирования своей деятельности. В связи с этим такие законы жесткие и поднимаются", - отметил адвокат.
 
Сильная РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
04:14Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
04:10Названы наиболее раздражающие формы общения в интернете
03:52Посол Италии в Москве привился российской вакциной "Спутник V"
03:36В Бельгии три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем
03:32Американцы на МКС поделились едой с ожидающими поставки россиянами
03:30Россияне назвали желаемый размер пенсии для комфортной жизни
Лента новостейМолния