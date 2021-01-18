https://ria.ru/20210118/biznes-1593472741.html

Эксперт: ужесточение налоговых норм в России может добить малый бизнес

Эксперт: ужесточение налоговых норм в России может добить малый бизнес

Усиление уголовной ответственности для физических лиц за уклонение от уплаты налогов может добить малый и средний бизнес, считает эксперт движения "Сильная... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:22

2021-01-18T11:22

2021-01-18T11:22

сильная россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Усиление уголовной ответственности для физических лиц за уклонение от уплаты налогов может добить малый и средний бизнес, считает эксперт движения "Сильная Россия" заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.Ранее зампред СК РФ Елена Леоненко объявила в интервью "Известиям", что Следственный комитет РФ предлагает усилить уголовную ответственности для физических лиц за уклонение от уплаты налогов.По нынешним законам, если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, его руководству придется отвечать и через 10 лет после этого, а срок давности для индивидуальных предпринимателей сейчас – всего два года. Предлагается уравнять эти нормы, а также ужесточить и некоторые другие.По его словам, из-за пандемии малый и средний бизнес сильно пострадал, ему нужна поддержка, "чтобы выжить", а не закручивание гаек.

https://ria.ru/20210114/biznes-1592990150.html

https://ria.ru/20210113/msp-1592926529.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сильная россия, следственный комитет россии (ск рф)