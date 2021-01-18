https://ria.ru/20210118/belgazprombank-1593534935.html

Дело против менеджеров Белгазпромбанка передали для направления в суд

Дело против менеджеров Белгазпромбанка передали для направления в суд

Уголовное дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в Генпрокуратуру Белоруссии для направления в суд, сообщила в понедельник пресс-служба КГБ... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T15:28

2021-01-18T15:28

2021-01-18T15:49

дело белгазпромбанка

белгазпромбанк

виктор бабарико

кгб белоруссии

белоруссия

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МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Уголовное дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в Генпрокуратуру Белоруссии для направления в суд, сообщила в понедельник пресс-служба КГБ республики."Следственным управлением КГБ передано в генеральную прокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", - говорится в сообщении на сайте КГБ.Отмечается, что обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела. По данным КГБ, ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным Уголовным кодексом Белоруссии основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением возглавлявшего ранее банк Виктора Бабарико, не заявил.В конце ноября 2020 года КГБ Белоруссии сообщил, что закончил расследование дела против топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", все фигуранты признали вину, за исключением Бабарико.В июне прошлого года в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела было поручено КГБ. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов с ущербом в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".Бабарико в 2020 году принимал участие в президентских выборах в Белоруссии, однако не был зарегистрирован в качестве кандидата и на момент рассмотрения вопроса о регистрации уже находился под стражей. Бабарико содержится в СИЗО КГБ в Минске.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20201125/belgazprombank-1586208367.html

https://ria.ru/20201124/belgazprombank-1586053267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, кгб белоруссии, белоруссия, в мире