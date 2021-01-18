https://ria.ru/20210118/bayden-1593480930.html

Лавров оценил перспективы сотрудничества с администрацией Байдена

Лавров оценил перспективы сотрудничества с администрацией Байдена

Россия ждёт конкретных предложений от новой администрации США по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:53

2021-01-18T11:53

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия ждёт конкретных предложений от новой администрации США по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и диалогу по стратегической стабильности, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства назвал "совершенно ненормальной" ситуацию в сфере контроля над вооружениями. "Слышим насчет намерения администрации (Джо) Байдена возобновить с нами диалог по этой теме. И в том числе постараться до истечения Договора о стратегических наступательных вооружений 5 февраля согласовать его продление. Будем ждать конкретных предложений . Наша позиция хорошо известна, она остается в силе", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20210118/bayden-1593451837.html

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россия, сергей лавров, джо байден, сша, в мире