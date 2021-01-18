https://ria.ru/20210118/avstriya-1593264314.html
В Австрии сбежавшей с бойни корове подарили жизнь
В Австрии сбежавшей с бойни корове подарили жизнь
В Австрии молодой корове, которая смогла сбежать с бойни, подарили жизнь, сообщает UPI. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T02:43
2021-01-18T02:43
2021-01-18T02:43
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Австрии молодой корове, которая смогла сбежать с бойни, подарили жизнь, сообщает UPI. Лиени жила в местечке Хофштеттен-Грюнау. Когда стадо повели на убой, она единственная смогла спастись. Ее побег увидела местная жительница, которая позвонила зоозащитникам. Сотрудники организации нашли животное, заплатили его владельцу компенсацию и отправили корову на собственную ферму в районе Зальцбурга.
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