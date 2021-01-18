Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210118/avstriya-1593264314.html
В Австрии сбежавшей с бойни корове подарили жизнь
В Австрии сбежавшей с бойни корове подарили жизнь
В Австрии молодой корове, которая смогла сбежать с бойни, подарили жизнь, сообщает UPI. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T02:43
2021-01-18T02:43
домашние животные
туризм
туризм
новости - туризм
зальцбург (город)
австрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/102288/21/1022882154_17:0:1985:1107_1920x0_80_0_0_bcb39aa8fc06d48209fbcf6e45422f28.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Австрии молодой корове, которая смогла сбежать с бойни, подарили жизнь, сообщает UPI. Лиени жила в местечке Хофштеттен-Грюнау. Когда стадо повели на убой, она единственная смогла спастись. Ее побег увидела местная жительница, которая позвонила зоозащитникам. Сотрудники организации нашли животное, заплатили его владельцу компенсацию и отправили корову на собственную ферму в районе Зальцбурга.
https://ria.ru/20210102/banya-1589202063.html
зальцбург (город)
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/102288/21/1022882154_263:0:1739:1107_1920x0_80_0_0_5196d8181c718f35d22e7a2bc97b304a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
домашние животные, туризм, новости - туризм, зальцбург (город), австрия

В Австрии сбежавшей с бойни корове подарили жизнь

02:43 18.01.2021
 
© AP Photo / Kerstin JoenssonАвстрийский фермер в традиционном наряде
Австрийский фермер в традиционном наряде - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / Kerstin Joensson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Австрии молодой корове, которая смогла сбежать с бойни, подарили жизнь, сообщает UPI.
Лиени жила в местечке Хофштеттен-Грюнау. Когда стадо повели на убой, она единственная смогла спастись. Ее побег увидела местная жительница, которая позвонила зоозащитникам.
Сотрудники организации нашли животное, заплатили его владельцу компенсацию и отправили корову на собственную ферму в районе Зальцбурга.
Финская сауна - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 08:00Туризм
Идите в баню! О легком паре, пользе и традициях разных стран
 
Туризмдомашние животныеТуризмНовости - ТуризмЗальцбург (город)Австрия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04ФБР проверяет бойцов Нацгвардии перед инаугурацией Байдена, сообщило AP
06:56Ученые заявили об опасности "кокаиновых" бегемотов Пабло Эскобара
06:26Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов
06:21В Хабаровске задержали водителя автобуса, укравшего у подростка шапку
06:15В ЯНАО два человека погибли в результате ДТП
06:10Аналитики развеяли миф о влиянии 5G на распространение коронавируса
06:03Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США
05:57Названа причина аварийной посадки самолета во Владивостоке
05:53В аэропорту Владивостока самолет совершил аварийную посадку
05:49ФБР разыскивает семь участников захвата Капитолия, избивших полицейского
05:48СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия
05:44Вооруженный ножом приморец похитил из зоомагазина клетку с попугаями
05:20При ДТП в Хабаровском крае погиб самец амурского тигра
05:11Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы
04:44В СК выступили за ужесточение уголовной ответственности для физлиц
04:13Врач рассказала, когда имбирь работает во вред
04:08НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений
03:58Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"
03:50Британский историк восхитился ролью "Матери-Волги" для России
03:29Госдеп США прокомментировал задержание Навального
Лента новостейМолния