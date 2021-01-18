https://ria.ru/20210118/avstriya-1593264314.html

В Австрии сбежавшей с бойни корове подарили жизнь

В Австрии сбежавшей с бойни корове подарили жизнь

В Австрии молодой корове, которая смогла сбежать с бойни, подарили жизнь, сообщает UPI. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T02:43

2021-01-18T02:43

2021-01-18T02:43

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зальцбург (город)

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Австрии молодой корове, которая смогла сбежать с бойни, подарили жизнь, сообщает UPI. Лиени жила в местечке Хофштеттен-Грюнау. Когда стадо повели на убой, она единственная смогла спастись. Ее побег увидела местная жительница, которая позвонила зоозащитникам. Сотрудники организации нашли животное, заплатили его владельцу компенсацию и отправили корову на собственную ферму в районе Зальцбурга.

https://ria.ru/20210102/banya-1589202063.html

зальцбург (город)

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2021

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домашние животные, туризм, новости - туризм, зальцбург (город), австрия