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Путин поручил расширить программу доступности авиаперевозок из ДФО
Путин поручил расширить программу доступности авиаперевозок из ДФО
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по транспорту представить предложения по расширению программы обеспечения... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T10:52
2021-01-18T10:52
алексей цыденов
дальний восток
михаил мишустин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по транспорту представить предложения по расширению программы обеспечения доступности авиаперевозок с Дальнего Востока и обратно.Перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам опубликован на сайте Кремля.Также правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Транспорт" поручено представить предложения по расширению программы региональных и местных авиаперевозок.Срок выполнения поручения - 15 марта 2021 года. Ответственные - председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов.
https://ria.ru/20210113/aviaperevozki-1592893218.html
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алексей цыденов, дальний восток, михаил мишустин, владимир путин, политика

Путин поручил расширить программу доступности авиаперевозок из ДФО

10:52 18.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по транспорту представить предложения по расширению программы обеспечения доступности авиаперевозок с Дальнего Востока и обратно.
Перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Транспорт" с учетом ранее данных поручений представить предложения по расширению программ обеспечения доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении, обратив особое внимание на исключение действующих возрастных ограничений", - говорится в перечне поручений.
Также правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Транспорт" поручено представить предложения по расширению программы региональных и местных авиаперевозок.
Срок выполнения поручения - 15 марта 2021 года. Ответственные - председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов.
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Алексей ЦыденовДальний ВостокМихаил МишустинВладимир ПутинПолитика
 
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