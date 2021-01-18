Путин поручил расширить программу доступности авиаперевозок из ДФО
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по транспорту представить предложения по расширению программы обеспечения доступности авиаперевозок с Дальнего Востока и обратно.
Перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Транспорт" с учетом ранее данных поручений представить предложения по расширению программ обеспечения доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении, обратив особое внимание на исключение действующих возрастных ограничений", - говорится в перечне поручений.
Также правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Транспорт" поручено представить предложения по расширению программы региональных и местных авиаперевозок.
Срок выполнения поручения - 15 марта 2021 года. Ответственные - председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов.