https://ria.ru/20210118/aviaperevozki-1593466550.html

Путин поручил расширить программу доступности авиаперевозок из ДФО

Путин поручил расширить программу доступности авиаперевозок из ДФО

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по транспорту представить предложения по расширению программы обеспечения... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T10:52

2021-01-18T10:52

2021-01-18T10:52

алексей цыденов

дальний восток

михаил мишустин

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по транспорту представить предложения по расширению программы обеспечения доступности авиаперевозок с Дальнего Востока и обратно.Перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам опубликован на сайте Кремля.Также правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Транспорт" поручено представить предложения по расширению программы региональных и местных авиаперевозок.Срок выполнения поручения - 15 марта 2021 года. Ответственные - председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов.

https://ria.ru/20210113/aviaperevozki-1592893218.html

дальний восток

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2021

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алексей цыденов, дальний восток, михаил мишустин, владимир путин, политика