Американец месяцами "спасался" от COVID-19 в аэропорту
10:35 18.01.2021 (обновлено: 10:58 18.01.2021)
© AP Photo / Nam Y. Huh Международный аэропорт О'Хара в Чикаго
© AP Photo / Nam Y. Huh
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Полиция в США арестовала жителя Калифорнии, который три месяца прожил в аэропорту Чикаго, поскольку из-за коронавируса опасался возвращения в родной штат, сообщает телеканал NBC5Chicago.
Согласно правоохранителям, 36-летний Адитья Сингх прибыл в Чикаго 19 октября и с этого момента жил в зоне безопасности международного аэропорта О'Хара. Он был задержан только в субботу, 16 января, когда его попросили предъявить удостоверение личности. Сингх показал жетон, который, как выяснилось, один из сотрудников аэропорта потерял в конце октября.
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По словам Сингха, он питался едой, которой с ним делились пассажиры аэропорта.
Государственный защитник сообщила, что Сингх живет в пригороде Лос-Анджелеса. В настоящее время он безработный, хотя изучал гостиничный бизнес и имеет степень магистра. Почему, "спасаясь" от коронавируса, он прибыл именно в аэропорт Чикаго, остается неясным.
Нарушителю предъявлены обвинения в незаконном проникновении на запрещенную территорию и мелкой краже.