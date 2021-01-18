https://ria.ru/20210118/amerikanets-1593463171.html

Американец месяцами "спасался" от COVID-19 в аэропорту

Американец месяцами "спасался" от COVID-19 в аэропорту

Полиция в США арестовала жителя Калифорнии, который три месяца прожил в аэропорту Чикаго, поскольку из-за коронавируса опасался возвращения в родной штат,... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T10:35

2021-01-18T10:35

2021-01-18T10:58

лос-анджелес

чикаго

сша

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Полиция в США арестовала жителя Калифорнии, который три месяца прожил в аэропорту Чикаго, поскольку из-за коронавируса опасался возвращения в родной штат, сообщает телеканал NBC5Chicago.Согласно правоохранителям, 36-летний Адитья Сингх прибыл в Чикаго 19 октября и с этого момента жил в зоне безопасности международного аэропорта О'Хара. Он был задержан только в субботу, 16 января, когда его попросили предъявить удостоверение личности. Сингх показал жетон, который, как выяснилось, один из сотрудников аэропорта потерял в конце октября.По словам Сингха, он питался едой, которой с ним делились пассажиры аэропорта.Государственный защитник сообщила, что Сингх живет в пригороде Лос-Анджелеса. В настоящее время он безработный, хотя изучал гостиничный бизнес и имеет степень магистра. Почему, "спасаясь" от коронавируса, он прибыл именно в аэропорт Чикаго, остается неясным.Нарушителю предъявлены обвинения в незаконном проникновении на запрещенную территорию и мелкой краже.

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/kovid-1581831695.html

лос-анджелес

чикаго

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лос-анджелес, чикаго, сша