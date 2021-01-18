https://ria.ru/20210118/akhedzhakova-1593513432.html

Лию Ахеджакову выписали из больницы после COVID-19

Лию Ахеджакову выписали из больницы после COVID-19

Народная артистка России Лия Ахеджакова выписана из больницы после перенесенного коронавируса, заявили РИА Новости в театре "Современник". РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:09

2021-01-18T14:09

2021-01-18T14:09

культура

коронавирус в россии

лия ахеджакова

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Народная артистка России Лия Ахеджакова выписана из больницы после перенесенного коронавируса, заявили РИА Новости в театре "Современник".Ахеджакова была госпитализирована в одну из московских больниц 9 января с новой коронавирусной инфекцией.Ахеджакова – актриса театра и кино, народная артистка России. Принята в труппу московского театра "Современник" в 1977 году.

https://ria.ru/20210118/dr-dre-1593460971.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, лия ахеджакова