https://ria.ru/20210118/akhedzhakova-1593513432.html
Лию Ахеджакову выписали из больницы после COVID-19
Лию Ахеджакову выписали из больницы после COVID-19
Народная артистка России Лия Ахеджакова выписана из больницы после перенесенного коронавируса, заявили РИА Новости в театре "Современник". РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:09
2021-01-18T14:09
2021-01-18T14:09
культура
коронавирус в россии
лия ахеджакова
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Народная артистка России Лия Ахеджакова выписана из больницы после перенесенного коронавируса, заявили РИА Новости в театре "Современник".Ахеджакова была госпитализирована в одну из московских больниц 9 января с новой коронавирусной инфекцией.Ахеджакова – актриса театра и кино, народная артистка России. Принята в труппу московского театра "Современник" в 1977 году.
https://ria.ru/20210118/dr-dre-1593460971.html
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коронавирус в россии, лия ахеджакова